خبير اقتصادي: مصر حققت تحسن ملحوظ في المصادر الدولارية

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قال علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، ونائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الشأن الاقتصادي في مصر مرتبط بالوضع الاقتصادي في العالم فيما يتعلق بالحروب التجارية وغيرها.



وأضاف "الإدريسي" خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء أن مصر نجحت في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.



وأوضح أن مصر استمرت في النجاحات الاقتصادية ووصلت بمعدل نمو إلى 5.6% العام المالي السابق، وسط توقعات من صندوق النقد الدولي بأن يصل إلى 5.9%، واستمرار الزيادة إلى أن تصل 6% العام المقبل؛ وهو ما يمثل نجاح للحكومة.



ونوه إلى أنه لا يمكن فصل الوضع الاقتصادي فى مصر عما يحدث فى اقتصاديات العالم، متابعًا: "مصر حققت تحسن ملحوظ فى المصادر الدولارية وهذا انعكس على سعر العملية المحلية، معقبًا: "الدخول الدولارية من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وراء انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه".



وأشار الخبير الاقتصادي، ونائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إلى أن السياسة المالية فى مصر حققت استقرار ملحوظ، والدولة حققت انجازات غير مسبوقة فى ملف الاستثمار

