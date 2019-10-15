أهلي جدة يحدد بديل جروس
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:27 م
Advertisements
حسام مجدي
Advertisements
Advertisements
بدأت إدارة نادي أهلي جده السعودي في تحديد مدرب أخر ليتولى مهمة تدريب الفريق خلال هذا الموسم عقب فشل المفاوضات مع السويسري كريستيان جروس مدرب نادي الزمالك السابق.
فشل مفاوضات أهلي جده مع جروس
وكان نادي أهلي جده قد اقترب من إنهاء الاتفاق مع جروس ليتولى مهمة تدريب الفريق هذا الموسم ولطن توقفت المفاوضات بشكل مفاجئ بسبب مطالب السويسري المالية المبالغ فيها ليغادر دبي ويعود إلى بلده.
أهلي جده يدخل في مفاوضات مع مدرب جديد
وكشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة أهلي جده دخلت في مفاوضات مع الأوروجواني دييجو ألونسو مدرب نادي مونتري المكسيكي ليتولى مهمة تدريب الفريق هذا الموسم.
ويتولى مهمة تدريب أهلي جده حاليا السعودي صالح المحمدي بشكل مؤقت خلفا للكرواتي برانكو إيفانكوفيتش الذي تمت إقالته منذ فترة.
ترتيب الأهلي في الدوري السعودي
ويتواجد نادي أهلي جدة في المركز الثالث من ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة من أصل 6 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.
Advertisements
- حارس أهلي جدة السابق: الفريق عثر على ضالته بالتعاقد مع برانكو
- كريستيان جروس يقترب من تدريب أهلي جدة
- مفاجأة.. الأهلي يخدع برانكو ويخطط للتعاقد مع جروس
- "450 دقيقة فقط".. ماذا قدم برانكو في مسيرته القصيرة مع أهلي جدة بعد إقالته؟
- إعلامي رياضي يعلن عن خليفة "برانكو"
- يظهر لأول مرة في السعودية".. بن مشعل: مدرب عالمي يخلف برانكو في تدرب الأهلي
- خطوة واحدة تفصل جروس عن تدريب أهلي جدة
- عاجل - موعد إعلان الأهلي عن مدربه الجديد
- مفاجأة.. جروس يخطط لخطف ثلاثي الزمالك
- مفاجأة.. الأهلي يجد بديل "جروس"