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أهلي جدة يحدد بديل جروس

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:27 م
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أهلي جدة يحدد بديل جروس
جروس
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حسام مجدي
 
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بدأت إدارة نادي أهلي جده السعودي في تحديد مدرب أخر ليتولى مهمة تدريب الفريق خلال هذا الموسم عقب فشل المفاوضات مع السويسري كريستيان جروس مدرب نادي الزمالك السابق.


فشل مفاوضات أهلي جده مع جروس
وكان نادي أهلي جده قد اقترب من إنهاء الاتفاق مع جروس ليتولى مهمة تدريب الفريق هذا الموسم ولطن توقفت المفاوضات بشكل مفاجئ بسبب مطالب السويسري المالية المبالغ فيها ليغادر دبي ويعود إلى بلده.


أهلي جده يدخل في مفاوضات مع مدرب جديد
وكشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة أهلي جده دخلت في مفاوضات مع الأوروجواني دييجو ألونسو مدرب نادي مونتري المكسيكي ليتولى مهمة تدريب الفريق هذا الموسم.


ويتولى مهمة تدريب أهلي جده حاليا السعودي صالح المحمدي بشكل مؤقت خلفا للكرواتي برانكو إيفانكوفيتش الذي تمت إقالته منذ فترة.


ترتيب الأهلي في الدوري السعودي
ويتواجد نادي أهلي جدة في المركز الثالث من ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة من أصل 6 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.

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