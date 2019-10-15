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اليويفا يفتح تحقيقا مع منتخب تركيا

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:27 م
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اليويفا يفتح تحقيقا مع منتخب تركيا
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حسام مجدي
 
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وقع الاتحاد التركي لكرة القدم في أزمة كبيرة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بسبب تصرف قام به لاعبو المنتخب التركي الأول لكرة القدم.

يويفا يفتح تحقيقا مع منتخب تركيا
وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فتح تحقيق رسمي مع لاعبي منتخب تركيا بسبب الطريقة التي احتفلوا بها خلال مباراة ألبانيا في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

سبب فتح تحقيق مع منتخب تركيا
وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي أنه سيتم فتح تحقيق مع لاعبو منتخب تركيا لأن طريقة الاحتفال قد تحمل إشارة سياسية، وهو ما يمنعه الاتحاد الدولي لكرة القدم في منافسات اللعبة.

نتيجة مباراة تركيا وألبانيا في تصفيات يورو 2020
وكان منتخب تركيا قد تمكن من الفوز على نظيره منتخب ألبانيا يوم الجمعة الماضية 11 أكتوبر بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.

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