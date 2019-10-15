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أبو الغيط: لا يستطيع أحد "سلخ" سوريا من عروبتها

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:27 م
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أبو الغيط: لا يستطيع أحد سلخ سوريا من عروبتها
أحمد أبو الغيط
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هدى عبدالرازق
 
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قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه لا يمكن "سلخ" سوريا من عروبتها على الاطلاق، حيث أن سوريا دولة عربية مؤسسة للجامعة العربية، وكانت من الدول الموقعة على برتوكول الإسكندرية سنة 1944.

وأشار "أبو الغيط"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن الوقت الراهن من المفترض أن نتوقع أن هناك خطوات في إتجاه عودة سوريا للجامعة العربية، حيث أنه أمر طبيعي، ولكن ماذا سيقدم النظام السوري للالتقاء مع الجامعة العربية، حيث يجب أن يفرج عن المعتقلين، ويطلق اللجنة الدستورية، وقف الاقتتال على الأرض، حيث مثل هذه القرارات تهيىء عودة سوريا للجامعة العربية.

وأوضح أن علاقته بوزير خارجية سوريا وليد المعلم جيدة جدا، وتتسم بالمودة والصداقة، واختلاف المسارات لا يولد عداءات، مضيفا أن آخر مرة التقى بها بالرئيس السوري بشار الأسد كان في 2010 عندما كان وزيرا لخارجية مصر، ويرى أنه تحمل المسئولية في ظروف صعبة، ولديه رؤية ونظرة تنبع من والده.

وعن الوضع الفلسطيني، رأى أمين عام جامعة الدول العربية، أن القضية الفلسطينية تأثرت بسبب ثورات الربيع العربي، منوها بأنه شارك في 44 مقابلة بالأمم المتحدة، ولم يجد أحد يتحدث عن الشعب الفلسطيني الذي تسرق أرضه.

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