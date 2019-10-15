وكيل محمد النني يرد على أنباء انتقاله لميلان

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رد علاء نظمي وكيل محمد النني لاعب أرسنال والمعار لصفوف بيشتكاش التركي على حقيقة انتقاله لنادي ميلان الإيطالي في الميركاتو الشتوي المقبل.



وقال في تصريحات تلفزيونية :"في الميركاتو الشتوي الماضي كان هناك اهتمامًا من نادي روما وميلان لضم النادي".





وأضاف :" لسوء حظ محمد مع بشتكاش وتعرض للطرد في أول مباراة وأوقف لمدة ٣ مباريات، هو موجود حاليًا في النادي التركي، وأي تحرك سيكون من خلال النادي".





وتابع :"تلقى النني عرضًا في الميركاتو الماضي من عدة أندية لكنها لا تشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا، وكان نادي جالطة سراي قريبًا من التعاقد معه لكن تفوقت الصفقة في اللحظات الأخيرة".



وأشار :"لا يمكن الحكم على موقف النني حاليًا هل من الممكن أن ينتقل للميلان أم يبقى الموسم كاملًا في بشيتكاش".





وأوضح:" هناك فرصة كبيرة للعودة إلى أرسنال إيمري كان يريد خروج اللاعب للإعارة لكي يتطور، ليس للخروج نهائيًا".



وأتم حديثه :"إيمري مدرب أرسنال عقد عدة جلسات مع النني وأكد له بأنه سيحصل على فرصة اللعب، لكنه كان اتخذ قرارًا بخوض تحدي جديد".

