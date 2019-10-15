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وزير الخارجية الإيراني يعلق على زيارة عمران خان للسعودية

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:06 م
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وزير الخارجية الإيراني يعلق على زيارة عمران خان للسعودية
وزير الخارجية الإيراني
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الفجر السعودي
 
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أبدى محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، اليوم الثلاثاء، تعليقاً على زيارة عمران خان، رئيس الوزراء الباكستاني، للسعودية، مساء اليوم.

وثمن وزير الخارجية الإيراني، جهود رئيس الوزراء الباكستاني، الذي يقوم بوساطة بين السعودية وإيران، وهو ما نشره عبر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتب وزير الخارجية الإيراني في تغريدته، اليوم الثلاثاء: "نثمن جهود رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، لتحقيق السلام في الخليج".

ويشار إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وصل الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، بعد يومين من زيارة مماثلة لطهران، في إطار وساطة يقودها بين المملكة وإيران، بطلب أمريكي، بحسب تقارير إعلامية.

والتقى رئيس الوزراء الباكستاني، يوم الأحد الماضي، أثناء زيارته للعاصمة الإيرانية "طهران"، الرئيس حسن روحاني، والمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، ضمن جهود وساطته بين البلدين.

وفي السياق نفسه، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني: إن "رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، سيحمل وجهات نظرنا إلى السعودية بعد زيارته الأخيرة إلى طهران، وهناك دول عدة من بينها العراق تسعى إلى حل القضايا في المنطقة".

وقال روحاني، في مؤتمر صحفي، يوم أمس الاثنين، "نحن نستطيع أن نعلن بقوة اليوم أن مؤامرات أمريكا والاستكبار العالمي والصهيونية والرجعية في المنطقة، التي دبرت لتوجيه ضربات جادة إلى البلاد، بلغت نهايتها اليوم، وقد أقر هؤلاء جميعا بأننا تمكنا بذكاء وصبر ومقاومة من الصمود وتجاوز الظروف الراهنة"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وكانت وكالة أنباء إيرانية ذكرت أن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، توجه إلى إيران بطلب سعودي حاملا مبادرة جديدة لحل الخلاف.

فيما نفت وزارة الخارجية الباكستانية ما تردد من تقارير إعلامية عن طلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، من رئيس الوزراء، عمران خان، الوساطة مع إيران.

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