"مبارك": الجيش المصري كان سينتهي للأبد في هذه الحالة (فيديو)

قال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إنه في يوم 14 أكتوبر اتفق مع الدفاع الجوي، وطلعوا بالطائرات عندما علموا بوجود طيران إسرائيلي منخفض، متابعًا: "ابتدت المعركة، وضربنا الطائرات الحاملة للقنابل وكانت معركة جوية، ضربنا فيها حوالي 17 أو 18 طيارة على ما أتذكر".





وأضاف "مبارك"، أنهم خسروا 4 طائرات، وعادت الطائرات المصرية، متابعًا: "إسرائيل مدخلتش عندنا جهة المنصورة على الإطلاق"، مستكمًل: "اعتبرنا يوم 14 أكتوبر عيد القوات الجوية؛ لأنها أكبر معركة جوية حدثت، وكان بها أكبر عدد من المقاتلات، مقاتلات اللواء 104، و102"، لافتًا إلى أن القتال الجوي استمر 50 دقيقة، مؤكدًا أنها كانت أطول معركة جوية.





وأشار الرئيس الأسبق، إلى أنه اقترح على الوزير أن يصبح هذه اليوم عيد القوات الجوية بعد هذه المعركة ووافق، وأصبح عيد القوات الجوية حتى اليوم، متابعًا: "أنا إللي اقترحت هذا العيد".





وتابع: "المنطقة بين الجيشين كانت نقطة ضعيفة ومنها تخللوا وتسللوا وعملوا كوبري وقاتلوا القوات بتاعتنا، ولكن القوات الجوية عملت طلعات بكميات كبيرة وضربت القوات والكباري وكسرتها؛ ضربنا ضرب جامد في القوات إللي عبرت وفي مطار فايد، ورمينا قنابل هناك جامد، وبهدلنا الدنيا كلها، ولما حصل كده السادات كان موجود قبلها وقال للمشير أحمد إسماعيل وسعد الشاذلي يروحوا يشوفوا الجيشين، وراح سعد الشاذلي ورجع وقال لازم نسحب قوات من هناك، وأنا عديت عليه وقولتله انسحاب إيه أنا معنديش خطة الانسحاب، الانسحاب عايز قوات مضاعفة، الانسحاب لا يمكن ولكن لو هجوم القوات مستعدة"، مستكملًا: "كلما السادت وجه وادايق جدًا، وعملنا اجتماع مع المجلس الأعلى للغرفة وقواد الجيش وقائد الجوية".



