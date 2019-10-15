"السلع التموينية" تطرح مناقصة عالمية جديد لاستيراد القمح
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:06 م
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وكالات
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مناقصة عالمية لشراء كمية غير محددة من القمح.
وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الثلاثاء، أن مصر طرحت مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح للشحن خلال الفترة 21 -30 نوفمبر القادم، وفقاً لوكالة "رويترز".
وأوضح نائب رئيس الهيئة، أحمد يوسف، أن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة، كندا، استراليا، فرنسا، ألمانيا، بولندا، الأرجنتين، روسيا، كازاخستان، أوكرانيا، رومانيا، بلغاريا، المجر، باراجواي وصربيا.
ونوه يوسف، إلى أنه يجب أن تكون العروض على أساس التسليم على ظهر السفينة مع عرض منفصل لتكلفة الشحن.
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