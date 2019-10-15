ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"السلع التموينية" تطرح مناقصة عالمية جديد لاستيراد القمح

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:06 م
Advertisements
السلع التموينية تطرح مناقصة عالمية جديد لاستيراد القمح
استيراد القمح
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مناقصة عالمية لشراء كمية غير محددة من القمح.

وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الثلاثاء، أن مصر طرحت مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح للشحن خلال الفترة 21 -30 نوفمبر القادم، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأوضح نائب رئيس الهيئة، أحمد يوسف، أن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة، كندا، استراليا، فرنسا، ألمانيا، بولندا، الأرجنتين، روسيا، كازاخستان، أوكرانيا، رومانيا، بلغاريا، المجر، باراجواي وصربيا.

ونوه يوسف، إلى أنه يجب أن تكون العروض على أساس التسليم على ظهر السفينة مع عرض منفصل لتكلفة الشحن.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: وزارة التموين السلع التموينية استيراد القمح
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
21:00
-
الجابون - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
22:00
-
كولومبيا - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
ليشتنشتاين
0
x
20:45
3
إيطاليا
السويد
1
x
20:45
0
إسبانيا
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
0
x
13:30
4
العراق
تايبيه
1
x
13:40
4
أستراليا
تايلاند
2
x
14:00
1
الإمارات
فلسطين
0
x
15:00
0
السعودية
سوريا
4
x
16:00
0
غوام
الأردن
3
x
18:00
0
النيبال
البحرين
1
x
18:30
0
إيران
قطر
2
x
18:30
1
عمان

DMCA.com Protection Status