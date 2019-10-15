المستشار الثقافي الصيني: "من خلال الأفروصيني نرحب بمن يدعو للسلام حول العالم"

قال الدكتور المستشار الثقافي الصيني بمصر الدكتور شي يو وين، لإن مهرجان الافروصيني ، تم تسميته إنتماءًا لدولة الصين، ودول افريقا، لافتا ان فعلياته تعد فرصة ثمينه لتعزيز الثقافةبين البلدين.









واكد المستشار الثقافي الصيني، خلال لقاءه مع "الفجر الفني"، على أننا نعيش على كرة الارض كدولة واحده فيجب علينا احترام بعضنا البعض، وبتنظيم 17 فرقة من الدول المشاركة، سيقدمو عروضهم على خشبة مسرح واحد ، ويتبادلو الفنون، كما يمكن ان نؤكد للعالم على اننا نرحب بمن يدعو للسلام حول العالم، واقامة علاقات الثقافية وحضارية.









ومن المقرر أن تقام فعليات الدورة الرابعة لمهرجان الفنون والفلكلور الأفرو-صيني، بأسوان في الفترة من ٢٧ - ٣١ أكتوبر ٢٠١٩، ، تماشيًا مع خطوات الدولة في توطيد العلاقات المصرية الإفريقية، واحتفاءً بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أسوان عاصمة الشباب الإفريقي.





وكان اقيم مساء اليوم مؤتمرصا صحفيًا بحضور كل من الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمستشار الثقافي الصيني بمصر الدكتور شي يو وين، والدكتورة سهير عبدالقادر رئيس المهرجان، والفنانة لبنى عبدالعزيز، وهشام سليمان، والفنانة رانيا فريد شوقي، وممثلين الدول الأفريقية المشاركة.





حيث بداء المهرجان بعزف السلام الجمهوري، فضلًا عن مشاركة الفنية للأطفال من ذوي الإعاقة، وأولاد مستشفى "57357" والمطرب سامح يسري وأمير صلاح الدين من فريق "بلاك تيما" بالإضافة إلى العديد من النجوم.









حث يشارك 27 دولة وهم : "مصر والصين، والمغرب، تونس الجزائر، السودان ، جنوب السودان، جنوب افريقيا، اثيوبيا، تنزانيا، اوغندا، ملاوي، بوركينا فاسو، مونغو، الكاميرون، ناميبيا، رواندا ، ساحل العاج، كونغو برازافيل، بوتسوانا، زيمباوبي، ليسوثو، اريتريا، تشاد، الولايات المتحدة الامريكية، كندا، ايطاليا، نيجيريا"، حيث يتم تقدم مجموعة من الفنون الإستعراضية الفلكلورية من خلال 17 فرقة فنون شعبية وغنائية، بجانب المشاركة بالأفلام والفنون التشكيلية والحرف اليدوية، وأيضًا المشاركة المتميزة لأطفال مستشفى 57357 وأولادنا من ذوى القدرات الخاصة تفعيلًا لدمجهم فنيًا ومجتمعيًا، فضلًا عن تنظيم سوق يومى للحرف اليدوية والتراثية طوال فترة إقامة المهرجان والذى سينطلق بحفل الإفتتاح من معابد فيله.



