أعضاء الكونجرس يطالبون الرئيس الأمريكي بإلغاء زيارة الرئيس التركي لواشنطن الشهر القادم





ناشدت جين شاهين، السيناتور الديمقراطي، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإلغاء زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى واشنطن الشهر القادم، لتنضم بذلك إلى السيناتورين الديمقراطيين كريس مورفي وفان هولن.





و أعلنت الرئاسة التركية، في وقت سابق من الشهر الحالي، أن الرئيس التركي أجرى اتصالاً هاتفياً مع ترامب، اتفقا فيه على اللقاء في واشنطن الشهر المقبل بناء على دعوة من الرئيس الأمريكي.





وترغب أنقرة من خلال هجومها على سوريا، الذي دفع بأكثر من 130 ألف شخص إلى النزوح، بحسب الأمم المتحدة، إلى إقامة منطقة عازلة بعمق 32 كيلومتراً تحت سيطرتها تنقل إليها قسماً كبيراً من 3.6 مليون لاجئ سوري لديها.





وأعلنت الإدارة الذاتية الكردية، يوم الأحد الماضي، التوصل إلى اتفاق مع النظام ينص على انتشار جيش النظام على طول الحدود مع تركيا للتصدي للهجوم المستمر ضد مناطق سيطرتها.





وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية، التي تعد الوحدات الكردية عمودها الفقري، على نحو 30% من مساحة سوريا، بعدما تمكنت من دحر تنظيم "داعش" الإرهابي من مناطق واسعة في شمال وشمال شرقي البلاد.



