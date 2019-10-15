عصابة الـ4 مناطق.. سقوط تشكيل سرقة السيارات من الطريق العام بالجيزة

وأضافت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا دوائر أقسام شرطة أول وثان الشيخ زايد، ثان أكتوبر، رأس البر، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وكانوا يبيعوا المسروقات لدي 4 أشخاص من عملائهم.



كان نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في القبض على تشكيل عصابي لسرقة السيارات النقل من الطريق العام بأسلوب المفتاح المصطنع، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر بورود معلومات للرائد أحمد صبري رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد مفادها قيام كل من "محمد. س.أ .ح" 27 سنة، عاطل مقيم بمنطقة إمبابة سبق اتهامه في 5 قضايا (مقاومة، سرقة وسائل نقل)، "أحمد. أ. ث. ح. ف"، 28 سنة، عاطل، "سليمان. ع. س. ع" 42 سنة، عاطل، و"كريم. م. س" 18 سنة، عاطل، بتكون تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب العديد من حوادث السرقات السيارات من الطريق العام بأسلوب المفتاح المصطنع.



وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والاستعانة بالمصادر السرية وتأكد العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر من صحة المعلومات الواردة، وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة بسرعة ضبط المتحري عنهم، وتم إعداد مأمورية لضبطهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وتمكنت القوات من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بما توصلت إليه التحريات.



وبإرشادهم أمكن ضبط المسروقات لدى عملائهم وبعرضها على المجني عليهم تعرفوا عليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وبعرض المتهمين على النيابات المختصة قررت حبسهم احتياطيًا على ذمة تلك القضايا.





كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل سقوط تشكيل عصابي لسرقة السيارات من الطريق العام بأسلوب المفتاح المصطنعة، وتبين أن المتهمين مقيمين بمنطقتي الهرم وامبابة، وارتكبوا 8 وقائع سرقات سيارات من الطريق العام بأسلوب المفتاح المصطنع.