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أبو الغيط: القوات المسلحة أنقذت المجتمع المصري من مأساة "الربيع العربي" (فيديو)

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:57 م
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أبو الغيط: القوات المسلحة أنقذت المجتمع المصري من مأساة الربيع العربي (فيديو)
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هدى عبدالرازق
 
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قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن تركيا على مدار 8 أعوام تشجع العناصر الإرهابية على المرور بأراضيها، منوها بأن هناك وزير تركي سابق صرح أنهم أخطأوا في تصرفهم هذا.

وأشار "أبو الغيط"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أنه القوى الغربية تسأل كثيرا في تسرعها ورغبتها في إعادة بناء المجتمعات العربية على نمط ومفاهيم ليست قابلة للتنفيذ الفوري في الأوطان العربية.

واعتبر أمين عام جامعة الدول العربية، أن ثورات الربيع العربي هى تدمير للبلدان العربية، حيث قتل 500 ألف سوري، ونزح ما يقرب من 10 مليون سوري عن أرضهم، ولجأ خارج الأرض السورية ما يقرب من 4 مليون، فضلا على اقتراب دولة مثل ليبيا من التشرذم، فكيف نسمي ذلك ربيع عربي.

وأكد أن الدول تفترق عن بعضها البعض، فدولة مثل مصر قادرة وفاعلة، ولديها قوات مسلحة ذات تأثير، وأنقذت المجتمع المصري من مأساة العربي العربي.
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