وائل الإبراشي لـ"أردوغان": احتلال سوريا ليست نزهة

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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الغزو التركي لشمال سوريا، ليس هدفه إقامة منطقة حزام أمني في الشمال السوري، كما يروج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولكنه هدفه الأساسي نهب ثروات سوريا من غاز وبترول، معقبًا: "سقط أردوغان وحلفائه في مستنقع سوريا، وسيخسر كل يوم العديد من الخسائر المادية والمعنوية، وسيتلقى المزيد من الصفعات يوميًا، الاحتلال ليس نزهة".



وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "ONE"، مساء الثلاثاء، أن أحد شيوخ الرئيس التركي الذي وصفه بالشيطان، ادعى بأن الملائكة تحارب مع "أردوغان" في شمال سوريا، لافتَا إلى أن الإخوان تحدثوا بهذا الأمر سابقًا، عندما قالوا بأن جبريل عليه السلام في رابعة العدوية.



ولفت إلى أن الجيش التركي همجي ومحتل، ورغم ذلك قام لاعيبي منتخب تركيا، بتوجيه التحية للجيش التركي، معقبًا: "مع أن الجيش التركي محتل وهمجي، هناك من يتعصب لجيشه، على خلاف ما يقوم به الإخوان مع الجيش المصري".



وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء عملية عسكرية جديدة ضد المقاتلين الأكراد الذين تدعمهم دول الغرب.



وكانت الولايات المتحدة قد سحبت قواتها قبل أيام من الشريط الحدودي مع تركيا شمالي سوريا، في تحول مفاجئ للسياسة الأمريكية، بعد ساعات من منح الرئيس دونالد ترامب نظيره التركي الضوء الأخضر لشن هجوم لطالما لوّح به ضد المقاتلين الأكراد.

