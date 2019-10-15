وائل الإبراشي لـ"أردوغان": احتلال سوريا ليست نزهة
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:54 م
Advertisements
كساب أحمد
Advertisements
Advertisements
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الغزو التركي لشمال سوريا، ليس هدفه إقامة منطقة حزام أمني في الشمال السوري، كما يروج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولكنه هدفه الأساسي نهب ثروات سوريا من غاز وبترول، معقبًا: "سقط أردوغان وحلفائه في مستنقع سوريا، وسيخسر كل يوم العديد من الخسائر المادية والمعنوية، وسيتلقى المزيد من الصفعات يوميًا، الاحتلال ليس نزهة".
وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "ONE"، مساء الثلاثاء، أن أحد شيوخ الرئيس التركي الذي وصفه بالشيطان، ادعى بأن الملائكة تحارب مع "أردوغان" في شمال سوريا، لافتَا إلى أن الإخوان تحدثوا بهذا الأمر سابقًا، عندما قالوا بأن جبريل عليه السلام في رابعة العدوية.
ولفت إلى أن الجيش التركي همجي ومحتل، ورغم ذلك قام لاعيبي منتخب تركيا، بتوجيه التحية للجيش التركي، معقبًا: "مع أن الجيش التركي محتل وهمجي، هناك من يتعصب لجيشه، على خلاف ما يقوم به الإخوان مع الجيش المصري".
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء عملية عسكرية جديدة ضد المقاتلين الأكراد الذين تدعمهم دول الغرب.
وكانت الولايات المتحدة قد سحبت قواتها قبل أيام من الشريط الحدودي مع تركيا شمالي سوريا، في تحول مفاجئ للسياسة الأمريكية، بعد ساعات من منح الرئيس دونالد ترامب نظيره التركي الضوء الأخضر لشن هجوم لطالما لوّح به ضد المقاتلين الأكراد.
وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "ONE"، مساء الثلاثاء، أن أحد شيوخ الرئيس التركي الذي وصفه بالشيطان، ادعى بأن الملائكة تحارب مع "أردوغان" في شمال سوريا، لافتَا إلى أن الإخوان تحدثوا بهذا الأمر سابقًا، عندما قالوا بأن جبريل عليه السلام في رابعة العدوية.
ولفت إلى أن الجيش التركي همجي ومحتل، ورغم ذلك قام لاعيبي منتخب تركيا، بتوجيه التحية للجيش التركي، معقبًا: "مع أن الجيش التركي محتل وهمجي، هناك من يتعصب لجيشه، على خلاف ما يقوم به الإخوان مع الجيش المصري".
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء عملية عسكرية جديدة ضد المقاتلين الأكراد الذين تدعمهم دول الغرب.
وكانت الولايات المتحدة قد سحبت قواتها قبل أيام من الشريط الحدودي مع تركيا شمالي سوريا، في تحول مفاجئ للسياسة الأمريكية، بعد ساعات من منح الرئيس دونالد ترامب نظيره التركي الضوء الأخضر لشن هجوم لطالما لوّح به ضد المقاتلين الأكراد.
Advertisements
- اردوغان يتوعد بعملية ضد الاكراد في عفرين السورية
- أردوغان يوجه "تحذيرًا أخيرًا" بشأن سوريا
- تركيا: أردوغان لم يتعهد لترامب بحماية المقاتلين الأكراد في سوريا
- ترامب: تركيا كانت ستقضي على الأكراد في سوريا
- تعليق الإبراشي على شرعنة الإخوان للاحتلال التركي لشمال سوريا
- رئيس مجلس سوريا الديمقراطي: "أردوغان" يريد الاستحواذ على قطعة من الأراضي السورية
- وائل الإبراشي: "جماعة الإخوان الإرهابية تلعب دور صبي المعلم في الدفاع عن أردوغان" (فيديو)
المزيد عن: وائل الأبراشي نركيا تغزو سوريا رجب طيب أردوغان اردوغان آمنتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر