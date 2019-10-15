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محمد رسلان: شيء واحد سيلجم تحرك "أردوغان" في شمال سوريا

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:45 م
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محمد رسلان: شيء واحد سيلجم تحرك أردوغان في شمال سوريا
رجب طيب أردوغان
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كساب أحمد
 
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قال محمد رسلان، الكاتب الصحفي السوري، إن الرئيس التركي رجي طيب أردوغان، أعلن على وسائل الإعلام بشكل صريح بأنه سينفذ مشروع الشرق الأوسط الجديد في المنطقة، وهذا يعني أن الرئيس التركي عبارة عن حالة وظيفية، يقوم بتنفيذ ما يؤمر به من قبل القوى الدولية، التي تسعى لنشر الفوضى في الشرق الأوسط تحت مسميات عدة، معقبًا: "الربيع العربي أصبح كابوسًا بكل معنى الكلمة"

وتابع "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "ONE"، مساء الثلاثاء، أن أجندة الرئيس التركي معروفة ومعلومة للجميع، وتتمثل في السيطرة على المنطقة وإعلان نفسه سلطان على المنطقة بالكامل، لافتَا إلى أن معظم القوى الدولية تندد فقط بالاعتداء التركي على الأراضي السورية، ولم تقوم بإجراء فعلي ضد هذا الاعتداء.

وأضاف أن الشيء الوحيد الذي سيلجم تحرك أردوغان في شمال سوريا هو الموقف العربي الموحد ضد هذه الاعتداء، لافتًا إلى أن أوروبا إذا كانت جدية في وقف الاعتداء التركي على شمال سوريا، فلتقم بقطع علاقتها الاقتصادية مع أنقرة التي تقدر بـعشرات المليارات الدولارات.

هذا وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال تصريحات صحفية سابقة، إن الاعتداء التركي على شمال سوريا، من شأنه أن يشعل العداء في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه وأن نتائجه ستكون سلبية وعديدة.


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المزيد عن: مصر محمد رسلان صحفي سوري سوريا رجب طيب أردوغان العدوان التركي اردوغان
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