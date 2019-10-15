اسعار النفط تغلق على تراجع.. و"برنت" أدنى من 60 دولار

أغلقت اسعار النفط على تراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، وسجل سعر خام برنت القياسي سعر 58.69 دولار، يأتى ذلك بعد أن خفض صندوق النقد الدولي تقديرات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3 بالمائة في عام 2019 وهو أدنى مستوى في 10 سنوات.





ولا تزال الشكوك التجارية تضغط على أسعار النفط، وفقًا تقرير صادر عن وكالة "بلومبرج" أن الصين تريد التأكيد على إلغاء التعريفات الجمركية التي توعدت واشنطن بفرضها في ديسمبر المقبل بالإضافة إلى عدم زيادة الرسوم المقرر هذا الأسبوع.





ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي غداً الأربعاء بيانات المخزونات الأمريكية الأولية عن الأسبوع الماضي





وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 1.5 بالمائة عند 52.81 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 1.1 بالمائة إلى 58.69 دولار للبرميل.