السيرة الذاتية للواء سعد محمد البدري رئيس مدينة القصير الجديد
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:38 م
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محمد طه
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تنشر بوابة الفجر السيرة الذاتية لللواء سعد البدري رئيس مدينة القصير االجديد طبقا لقرار وزارة التنمية المحلية رقم 495 لسنة 2019.
حيث كان يشغل اللواء سعد محمد محمد البدري رئيسا لمجلس مدينة القرنة الجديدة بمحافظة الأقصر، وشغل أيضا عددًا من المناصب، ثم أصدرت وزارة التنمية المحلية قرارا رقم 495 بتوليه رئاسة مجلس مدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر.
كانت أجرت وزارة التنمية المحلية حركة تنقلات محدودة لروساء مدن وأحياء بالبحر الأحمر وكشفت الوزارة بالمستندات قرار وزير التنمية المحلية رقم 495 لسنة 2019 وبعد الاطلاع علي الدستور وقانون الإدارة المحلية وقانون الخدمة المدنية وقرار رئيس الجمهورية بتعيين اللواء عاطف وجدي نقلا من رئيس مدينه رأس غارب الي مدينة الغردقة.
وكذلك تعين كل من "سعد محمد محمد البدري رئيسا مدينة القصير نقلا من مدينة القرنة الجديدة الأقصر، ومصطفى محمد عبدالرحيم حسانين رئيس مدينة حلايب، وهاني محمد عبدالقوي السيد رئيس مدينة الشلاتين، وهدى حسن أحمد رئيسًا لمدينة سفاجا نقلا من رئيس مركز ومدينة قوص بقنا، وياسر جلال احمد رئيس حي شمال الغردقة، وايهاب السيد فرغلي رئيس مدينة مرسى علم نقلا من رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد بشمال سيناء".
حيث كان يشغل اللواء سعد محمد محمد البدري رئيسا لمجلس مدينة القرنة الجديدة بمحافظة الأقصر، وشغل أيضا عددًا من المناصب، ثم أصدرت وزارة التنمية المحلية قرارا رقم 495 بتوليه رئاسة مجلس مدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر.
كانت أجرت وزارة التنمية المحلية حركة تنقلات محدودة لروساء مدن وأحياء بالبحر الأحمر وكشفت الوزارة بالمستندات قرار وزير التنمية المحلية رقم 495 لسنة 2019 وبعد الاطلاع علي الدستور وقانون الإدارة المحلية وقانون الخدمة المدنية وقرار رئيس الجمهورية بتعيين اللواء عاطف وجدي نقلا من رئيس مدينه رأس غارب الي مدينة الغردقة.
وكذلك تعين كل من "سعد محمد محمد البدري رئيسا مدينة القصير نقلا من مدينة القرنة الجديدة الأقصر، ومصطفى محمد عبدالرحيم حسانين رئيس مدينة حلايب، وهاني محمد عبدالقوي السيد رئيس مدينة الشلاتين، وهدى حسن أحمد رئيسًا لمدينة سفاجا نقلا من رئيس مركز ومدينة قوص بقنا، وياسر جلال احمد رئيس حي شمال الغردقة، وايهاب السيد فرغلي رئيس مدينة مرسى علم نقلا من رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد بشمال سيناء".
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