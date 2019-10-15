ذات قدرة تدميرية كبيرة.. مبارك يكشف تفاصيل جديدة عن طائرة الضربة الأولى بحرب أكتوبر

قال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إنه لم يخبر أحد بموعد الحرب، رغم أنهم كانوا يعلمون الخطة ويتدربون، ولكن لا يعلمون الموعد، معلقًا: "عنصر المفاجأة كان مهمًا للغاية، لأن لو حد عرف والموعد اتسرب كانت إسرائيل هتعمل حسابها".





وأضاف "مبارك"، أنه كان هناك عاملان هامين في حرب 6 أكتوبر؛ أولًا عنصر السرية، ثانيًا ضربة مركز العمليات الرئيسية في سيناء، لافتًا إلى أنها أهم ضربة تؤمن لهم كل العملية الهجومية، متابعًا: "جيبت قائد طيار " توبوليف" وفهمته بصاروخين إثنين كل صاروخ في جناح، وقولتله عايزك تضرب محطة العمليات، وهتطلع الساعة 1 ونص من القاهرة وإطلاق الصاروخين يكون الساعة 2 إلا عشرة، وتسيب الصاروخين، الصاروخ الواحد ألف كيلو متر"، معلقًا: "الصواريخ نسفتهم واتقطعت الاتصالات بين الإسرائيلين".





وأوضح الرئيس السابق، أن الطائرات عبرت الساعة الثانية بالتمام، ونفذت المهمة كاملة، وارتفعت المعنويات يومها بشكل ليس له مثيل، متابعًا: "كلمت غرفة العمليات الرئيسية ورد عليا المشير أحمد إسماعيل، السادات كلمني وقولتله تمينا الضربة بخسائر لا تذكر، والضربة نجحت وأنهينا مهمتنا، لقيته بيقول كسبنا الحرب بعصبية، ومعركة المنصورة ابتدت"، لافتًا إلى أنهم كانوا استطاعوا يتسللوا للمنصورة مرة أخرى، وقاموا بحفر حفرتين، موضحًا أن الكنترول كان في المنصورة، وأنهم كانوا يريدون إحداث شلل في المطار بها.





وطائرة التوبوليف، من الطائرات العملاقة ذات القدرة التدميرية الكبيرة، أول طيران لها كان في 27 - 4- 1952، ودخلت الخدمة سنة 1954، وصٌنع منها 1509 طائرة.





