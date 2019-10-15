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رد فعل الجامعة العربية حول موقف قطر بشأن العدوان التركي على سوريا (فيديو)

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:36 م
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رد فعل الجامعة العربية حول موقف قطر بشأن العدوان التركي على سوريا (فيديو)
أحمد أبو الغيط - الأمين العام للجامعة
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هدى عبدالرازق
 
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قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الوجود الروسي في سوريا جاء من الحكومة المعترف بها دوليا، ولهذا هو وجود يقبله الحكم وتستضيفه الأرض السورية.

وأشار "أبو الغيط"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أنه يجب أن نتيح الفرصة للجنة الدستورية السورية لتبدأ عملها، حيث تتكون اللجنة من 150 شخصا، 50 منهم سيعملون على تعديل الدستور السوري، أو إعادة صياغة دستور جديد، وهنا تتم الحركة السياسية، وبناء المجتمع السوري الجديد.

وأوضح أنه لا يوجد إجماع عربي كامل على كل القضايا، حيث أن كل قضية لها رؤيتها، وتفسيرها، مؤكدًا أن أي قرار يكون عليه تحفظات من أطراف معينة، مضيفا أنه يحترم آراء كل الأطراف، ولكن الأهم ألا تؤدي مواقف بعض الدول العربية إلى شلل لأعمال الجامعة العربية.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الرفض القطري لبيان الجامعة العربية بشأن الأزمة السورية لا يؤثر اطلاقا على تحركات الجامعة العربية بشأن الملف السوري.

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