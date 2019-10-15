السفير المصري بالخرطوم: الاتصالات مستمرة لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

التقى السفير حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية في الخرطوم، مع السيدة "أسماء محمد عبد الله" وزيرة خارجية السودان الشقيق، حيث تباحث الجانبان حول مختلف أبعاد العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين، والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.





وصرح السفير المصري أن ذلك اللقاء يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز العلاقات الثنائية مع الأشقاء في السودان في مختلف المجالات، ولاسيما فيما يتعلق بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وكذا للبناء على النتائج ذات الصلة التي تحققت خلال زيارة السيد وزير الخارجية إلى الخرطوم في سبتمبر الماضي.





ونوه السفير عيسى بأن مصر عازمة على المضي في عدد من مشروعات التعاون الثنائي، ومنها مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، والإعداد لإيفاد قوافل طبية مصرية إلى السودان في تخصصات مختلفة، وبما يلي احتياجات عدد من المناطق في الخرطوم وخارجها، ولاسيما في ظل التحديات المرتبطة بتداعيات السيول التي ضربت عدد من مناطق السودان مؤخراً، بالإضافة إلى الجهود الجارية للتعامل مع القضايا القنصلية من خلال عقد اللجنة القنصلية المشتركة خلال الفترة المقبلة، وكذا الترتيب لعقد لجنة المنافذ البرية المشتركة لتيسير حركة تنقل الأفراد والبضائع بين البلدين الشقيقين.





واختتم السفير المصري بالإشارة إلى استمرار التنسيق بين القاهرة والخرطوم على مستويات مختلفة اتصالاً برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فضلاً عن الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التعاون في ملف مياه النيل والسلم والأمن الإقليمي.



