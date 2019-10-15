ننشر السيرة الذاتية لـ "هدي حسن احمد" رئيسة مجلس مدينة سفاجا الجديدة

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تنشر بوابة الفجر السيرة الذاتية لهدي حسن أحمد التي تولى رئاسة مجلس ومدينة سفاجا جنوب محافظة البحر الأحمر وذلك طبقا لقرار وزارة التنمية المحلية رقم 495 لسنة 2019.



حيث حصلت هدى حسن احمد على ليسانس الاقتصاد، بجامعة جنوب الوادي بقنا، وتقلدت العديد من المناصب، منها مديرة مكتب المشروعات التنموية بمحافظة البحر الأحمر، ومشروع التعليم المزدوج، والتطوع وتنمية العشوائيات، وكان مديرة لجهاز تشغيل الشباب بديوان عام محافظة قنا واخيرا رئيس مجلس مركز قوص بمحافظة قنا، وأصدرت وزارة التنمية المحلية قرارا بتولبها رئاسة مجلس ومدينة سفاجا.



وحصلت كذلك على العديد من الدرجات العلمية، حيث حصلت على الدبلومة من كلية التربية، ورسالة لنيل درجة الماجستير، في اتجاهات شباب.



كانت أجرت وزارة التنمية المحلية حركة تنقلات محدودة لروساء مدن وأحياء بالبحر الأحمر وكشفت الوزارة بالمستندات قرار وزير التنمية المحلية رقم 495 لسنة 2019 وبعد الاطلاع علي الدستور وقانون الإدارة المحلية وقانون الخدمة المدنية وقرار رئيس الجمهورية بتعيين اللواء عاطف وجدي نقلا من رئيس مدينه رأس غارب الي مدينة الغردقة.



وكذلك تعين كل من "سعد محمد محمد البدري رئيسا مدينة القصير نقلا من مدينة القرنة الجديدة الأقصر، ومصطفى محمد عبدالرحيم حسانين رئيس مدينة حلايب، وهاني محمد عبدالقوي السيد رئيس مدينة الشلاتين، وهدى حسن أحمد رئيسًا لمدينة سفاجا نقلا من رئيس مركز ومدينة قوص بقنا، وياسر جلال احمد رئيس حي شمال الغردقة، وايهاب السيد فرغلي رئيس مدينة مرسى علم نقلا من رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد بشمال سيناء".