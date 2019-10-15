بعد تصريحاته عن عدم دعمهم للإخوان.. خالد أبو بكر: وزير خارجية قطر كذاب

عقب الإعلامي خالد أبو بكر، على تصريح وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بأن الدوحة ليس لها علاقة بالإخوان، وأنهم لا يدعمون الإخوان، ولا جبهة النصرة، قائلا: "وزير خارجية قطر يتحدث وكأنه يتحدث لناس تعيش على كوكب آخر".





وأشار "أبو بكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن قطر أصبحت تمارس كذبا علني، حيث لا يوجد أحد لا يعرف أن أغلب قيادات الإخوان المطلوبة جنائيا في مصر متواجدة في قطر، وأن قطر تسخر منابرها لتزييف الوقائع عن مصر.





وأضاف "أبو بكر" منفعلا: "مفيش حد في الكون كله مش عاارف إنك كداب.. وزير خارجية قطر كداب"، منوها بأن تلك التصريحات القطرية تدل على فلس الحوار، معتبرا أن تلك التصريحات مبكية ومضحكة في نفس الوقت، لافتًا إلى أن قطر تورطت بتصريحات وزير خارجيتها.



