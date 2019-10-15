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محمود فارس وفاطمة نعوم يصلا العرض الخاص لفيلم "بين بحرين"

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:49 م
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محمود فارس وفاطمة نعوم يصلا العرض الخاص لفيلم بين بحرين
محمود فارس
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هبة أحمد
 
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وصلا النجم محمود فارس والفنانة جيهان قمري والكاتبة فاطمة نعوم، العرض الخاص لفيلم "بين بحرين"، الذي يتم عرضه الآن في أحد المولات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر، كما وصل منذ قليل السيناريست أماني تونسي، والفنانة عهد، والفنانة ثراء جبيل، الفنان عمرو عبدالعزيز، وفى انتظار باقى أبطال الفيلم.

وتدور أحداث الفيلم حول زيارة قصيرة تقوم بها زهرة لبلدتها في أحد ضواحي القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، وتسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها.

ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية، وكان قد تم إطلاق الأغنية الرسمية للفيلم بعنوان "أقوى من الأول"، وهي غناء الفنان هاني عادل، والفنانة فاطمة عادل.

وحصد الفيلم 6 جوائز حتى الآن خلال جولته بالمهرجات العربية والعالمية، حيث حاز على جائزتين في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة؛ جائزة نوت لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة، جائزة أفضل إخراج المقدمة من نقابة المهن السينمائية.

كما حصد الفيلم جائزة أفضل إخراج لأنس طلبة، وجائزة أفضل سيناريو من مهرجان تازة الدولي لسينما التنوع بالمغرب، بالإضافة إلى جائزة الإنجاز الفني في السيناريو، وجائزة أفضل فيلم من مهرجان بروكلين السينمائي الدولي، وتم عرضه أيضا بعدد من المهرجانات في أوروبا.

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