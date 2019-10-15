"مبارك" يوجه رسالة للشباب.. ويكشف ما حدث فى 5 يونيو 67 (فيديو)





استعاد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعض الذكريات عن حرب أكتوبر في عيدها السادس والأربعون، موجهًا التحية لأرواح شهداء حرب أكتوبر، وروح الشهيد الراحل محمد أنور السادات، بطل قرار الحرب.وقال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في احتفالات نصر أكتوبر، إنه يجب أن يعلم الشباب مدى التضحيات التي قدمها هذا الجيل حتى يمحو آثار الهزيمة، وحتى تستعيد القوات المسلحة ثقتها في نفسها، وحتى يستعيد الشعب ثقته في القوات المسلحة.وتحدث "مبارك"، عن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، موضحًا أنه صاحب قرار الحرب، مؤكدًا أنه كان رجلًا شجاعًا وجريئًا للغاية، موجهًا التحية للرئيس الراحل.وأوضح الرئيس الأسبق، أن حرب 1967 لم تكن حربًا، وإنما تم ضربهم بدون سابق إنذار وبدون خطة، متابعًا: "إللي أنا متذكره إني كنت في طلعة عمليات في منتصف مارس، ورجعت المطار وقالولنا حالة حرب ورانا 100%، ويوم 3 يونيو جالنا مندوب من القيادة العامة، وبنسأله إيه الموضع قال دول عاملين مظاهرة سياسية ومودي قوات في سيناء، قوات بتدخل ومحدش يعرف مين داخل ومين طالع حتى قائد الفرقة، وقال مفيش أي حاجة ادوا إجازات والناس قالت عايزين ننزل، قولتلهم استنوا شوية لأن إسرائيل أعلنت وجود احتياطي وإحنا لازم نحطها في اعتبارنا".واستكمل مبارك: "يوم 5 يونيو قولت نطلع نطير لأن الطيارين كان بقالهم 15 يوم أو 20 يوم مش بيطيروا، وطلعنا واخترقنا السحب بثلاثة طائرات، وتفاجئنا إن الكنترول بيقول إن المطار بيتضرب وفيه حفرة"، لافتًا إلى أنه اتصل بالجيوش وسألهم في أي مكان يهبط، مستطردًا: "كنت ماشي بسرعة ألف ونزلت في الأقصر، يادوبك نزلت وإذا طائرات إسرائيلية ضربت 3 طائرات وولعوا، إحنا أصيبنا بصدمة لأن الطائرات اتضربت وسلاحنا راح".