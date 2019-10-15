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أهداف مباراة - البحرين وإيران | تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:47 م
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أهداف مباراة - البحرين وإيران | تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
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الفجر الرياضي
 
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نجح المنتخب البحريني، في تحقيق فوز ثمين على نظيره منتخب إيران بهدف نظيف، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب البحرين الوطني بالرفاع، ضمن الجولة منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات الأسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

 

سجل هدف الفوز الثمين لمنتخب البحرين بشباك إيران، لاعبه محمد الحردان من ركلة جزاء بالدقيقة 65.

 

ليرفع المنتخب البحريني رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة الثالثة مناصفة مع الشقيق العراقي صاحب نفس الرصيد النقطي، فيما توقف رصيد إيران عند ستة نقاط.

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