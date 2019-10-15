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ميناء دمياط يصدر 500 طن ويستقبل 300 طن من الأرز

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:47 م
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ميناء دمياط يصدر 500 طن ويستقبل 300 طن من الأرز
ميناء دمياط
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الفجر الاقتصادي
 
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اعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم عن  استقبال  2 سفينة حاويات و عدد 3 سفن بضائع عامة . بينما غادر عدد 1 سفينة حاويات و عدد 9 سفن بضائع عامة ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 5160 طن فوسفات و 4200 طن يوريا و 500 طن أرز، 
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11355 طن حديد و 10773 طن خردة و 10000 طن ذرة و 22700 طن قمح و 507 طن فول .‎

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 91 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 254 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 173176 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 112138 طنا .

غادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2661 طن قمح ، في حين غادر عدد 639 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 35565 من البضائع العامة منها عدد 171 سيارة نقل محملة بـ 8551 طن قمح .

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