التحقيق في واقعة التعدي الجنسي على طفل بمصر القديمة

كشفت تحقيقات نيابة مصر القديمة الجزئية، عن تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض طفل يتيم على يد عاطل فى منطقة عين الصيرة، موضحة أن الطفل ييلغ من العمر 12 سنة، وأنه يتيم ويتواجد في إحدى جمعيات دور رعاية الأيتام بمنطقة عين الصيرة وأنه يوم الواقعة، خرج للذهاب الي مدرسته لأخذ الدرس عندها فاعترض طريقه المتهم واستدرجه معه الي مكان بعيد عن الجمعية، وما أن اطمئن لعدم مشاهدة أحد له، أخرج سلاح أبيض وهدد الطفل به، واعتدى عليه جنسيا، ثم تركه بعد ذلك الي مدرسته وروي لها ما حدث له، ووصف لها المكان والمتهم فذهبت علي الفور لتحرير محضر في القسم.









كما استمعت النيابه الي أقوال المتهم، 40 سنه، مسجل، الذى انكر الواقعه وانكر معرفته بالطفل، وأجرت النيابة عرض متهمين علي الطفل الذى تعرف علي المتهم وادله باوصافه كاملة، وبعد تضيق الخناق علي المتهم اعترف بالواقعه وانه استدرج الطفل بغرض المساعده وعندما انفرد به في مكان بعيد عن دار الايتام هدده بمطواه وقاما بتجريده من ملابسه واعتدى عليه جنسيا.





كما تسلمت النيابة تحريات الأجهزة الامنيه التي أثبتت ان المتهم عاطل ويتعاطي المواد المخدره وأنه سبق اتهامه في ثلاث وقائع اعتداء جنسي علي الاطفال من جيرانه، واستمعت النيابة أيضا الي اقول مدرسة الطفل والتي شاهدت حالة الطفل في أول الأمر.





وأمرت النيابة بعرض الطفل علي الطب الشرعي لبيان صحة الواقعه وإعداد تقرير مفصل بها.





وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة إخطارا من العميد محمد الشرقاوي رئيس قطاع الجنوب مفاده ورود بلاغ من "زينب.م" مدرسة بتعرض طالب للاغتصاب وهتك عرضه،ومقيم بدار أيتام بدائرة القسم على يد شخص أدلى بشكله التفصيلي بمنطقة عين الصيرة.





ووجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بسرعة تشكيل فريق بحث لضبط المتهم، وأمر العقيد وائل الشموتي مفتش المباحث بتشكيل فريق بحث بقيادة المقدم حسام عبد العال رئيس مباحث القسم، وبتقنين الإجراءات ونشر صور الجاني بالمنطقة.



