قطر تخطف فوزاً ثميناً من عمان في تصفيات المونديال

خطف منتخب قطرا فوزاً ثميناً من عمان بهدفين مقابل هدف في تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.









سجل أكرم عفيف الهدف الأول للعنابي من متابعة داخل منطقة الجزاء في وقت مبكر من عمر المباراة د 3، وانتظر المنذر العلوي حتى الدقيقة 64 ليعيد النتيجة إلى التعادل بعد مجهود فردي كبير وتسديدة قوية.









ثم عاد هداف كأس آسيا 2019 المعز علي ووقع على التقدم للعنابي بعد تبادل ممتاز للكرة مع أكرم عفيف وتسديدة قوية استقرت بالشباك في الدقيقة 71.









وفي مباراة أخرى لصالح المجموعة ذاتها تعادلت الهند مع ضيفتها بنغلادش 1-1.









وتتصدر قطر المجموعة برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، تليها عُمان بـ6 نقاط من 3 مباريات، ثم أفغانستان 3 نقاط من 3 مباريات، والهند رابعة بـ2 نقطتين، وأخيراً بنغلادش بنقطة واحدة.



