ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بالصور.. الخطيب وشوبير والبدري ونجوم الرياضة في عزاء والدة علاء عبد الصادق

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:36 م
Advertisements
بالصور.. الخطيب وشوبير والبدري ونجوم الرياضة في عزاء والدة علاء عبد الصادق
Advertisements
طباعة
ولاء غنيم
 
Advertisements

حرص نجوم الرياضة المصرية على حضور عزاء والدة علاء عبد الصادق نجم الأهلي والكرة المصرية ومدير قطاع الكرة السابق بالقلعة الحمراء والمقام حاليًا في مسجد الحامدية الشاذلية، وتواجد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على رأس الحضور.

 

كما تواجد في عزاء والدة علاء عبد الصادق كل من الكابتن أحمد شوبير، وحسام البدري، ومحمد الدماطي وطارق قنديل وضياء السيد، ياسر ريان، محمد عمارة، محمد سراج، عبد الناصر محمد، بالإضافة إلى العامري فاروق، هشام العامري، أحمد سليمان، محمود أبو رجيلة، سمير عثمان، طارق قنديل، أمير توفيق، خالد الدرندلي، محمد العدل، مصطفي صابر، طارق مصطفى، خالد العوضي، ووليد سليمان نجم النادي الأهلي.

بالصور.. الخطيب وشوبير والبدري ونجوم الرياضة في عزاء والدة علاء عبد الصادق
بالصور.. الخطيب وشوبير والبدري ونجوم الرياضة في عزاء والدة علاء عبد الصادق
بالصور.. الخطيب وشوبير والبدري ونجوم الرياضة في عزاء والدة علاء عبد الصادق
بالصور.. الخطيب وشوبير والبدري ونجوم الرياضة في عزاء والدة علاء عبد الصادق
بالصور.. الخطيب وشوبير والبدري ونجوم الرياضة في عزاء والدة علاء عبد الصادق
بالصور.. الخطيب وشوبير والبدري ونجوم الرياضة في عزاء والدة علاء عبد الصادق
بالصور.. الخطيب وشوبير والبدري ونجوم الرياضة في عزاء والدة علاء عبد الصادق
بالصور.. الخطيب وشوبير والبدري ونجوم الرياضة في عزاء والدة علاء عبد الصادق
بالصور.. الخطيب وشوبير والبدري ونجوم الرياضة في عزاء والدة علاء عبد الصادق
بالصور.. الخطيب وشوبير والبدري ونجوم الرياضة في عزاء والدة علاء عبد الصادق
بالصور.. الخطيب وشوبير والبدري ونجوم الرياضة في عزاء والدة علاء عبد الصادق
بالصور.. الخطيب وشوبير والبدري ونجوم الرياضة في عزاء والدة علاء عبد الصادق
بالصور.. الخطيب وشوبير والبدري ونجوم الرياضة في عزاء والدة علاء عبد الصادق
بالصور.. الخطيب وشوبير والبدري ونجوم الرياضة في عزاء والدة علاء عبد الصادق
بالصور.. الخطيب وشوبير والبدري ونجوم الرياضة في عزاء والدة علاء عبد الصادق
بالصور.. الخطيب وشوبير والبدري ونجوم الرياضة في عزاء والدة علاء عبد الصادق
بالصور.. الخطيب وشوبير والبدري ونجوم الرياضة في عزاء والدة علاء عبد الصادق
بالصور.. الخطيب وشوبير والبدري ونجوم الرياضة في عزاء والدة علاء عبد الصادق
بالصور.. الخطيب وشوبير والبدري ونجوم الرياضة في عزاء والدة علاء عبد الصادق
بالصور.. الخطيب وشوبير والبدري ونجوم الرياضة في عزاء والدة علاء عبد الصادق
بالصور.. الخطيب وشوبير والبدري ونجوم الرياضة في عزاء والدة علاء عبد الصادق
بالصور.. الخطيب وشوبير والبدري ونجوم الرياضة في عزاء والدة علاء عبد الصادق
بالصور.. الخطيب وشوبير والبدري ونجوم الرياضة في عزاء والدة علاء عبد الصادق
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: الخطيب رئيس الاهلي الأهلي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
21:00
-
الجابون - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
22:00
-
كولومبيا - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
ليشتنشتاين
-
x
20:45
-
إيطاليا
السويد
-
x
20:45
-
إسبانيا
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
0
x
13:30
4
العراق
تايبيه
1
x
13:40
4
أستراليا
تايلاند
2
x
14:00
1
الإمارات
فلسطين
0
x
15:00
0
السعودية
سوريا
4
x
16:00
0
غوام
الأردن
3
x
18:00
0
النيبال
البحرين
1
x
18:30
0
إيران
قطر
2
x
18:30
1
عمان

DMCA.com Protection Status