بالصور.. الخطيب وشوبير والبدري ونجوم الرياضة في عزاء والدة علاء عبد الصادق
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:36 م
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ولاء غنيم
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حرص نجوم الرياضة المصرية على حضور عزاء والدة علاء عبد الصادق نجم الأهلي والكرة المصرية ومدير قطاع الكرة السابق بالقلعة الحمراء والمقام حاليًا في مسجد الحامدية الشاذلية، وتواجد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على رأس الحضور.
كما تواجد في عزاء والدة علاء عبد الصادق كل من الكابتن أحمد شوبير، وحسام البدري، ومحمد الدماطي وطارق قنديل وضياء
السيد، ياسر ريان، محمد عمارة، محمد سراج، عبد الناصر محمد، بالإضافة إلى العامري فاروق،
هشام العامري، أحمد سليمان، محمود أبو رجيلة، سمير عثمان، طارق قنديل، أمير توفيق،
خالد الدرندلي، محمد العدل، مصطفي صابر، طارق مصطفى، خالد العوضي، ووليد سليمان نجم
النادي الأهلي.
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