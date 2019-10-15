عاجل... الملك سلمان يستقبل رئيس الوزراء الباكستاني

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أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، يستقبل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ويبحث معه العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة.