يلا شووت BEIN SPORT مشاهدة مباراة إسبانيا والسويد بث مباشر ON SPORT كورة لايف I7SRY رابط ماتش إسبانيا SPAIN NOW

يحل منتخب إسبانيا ضيفًا على نظيره السويد بملعب "فريندز أرينا"، في التاسعة إلا ربع مساء اليوم الثلاثاء، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

ويسعى المنتخب الإسباني لاستعادة نغمة الانتصارات، من أجل حجز مقعده في التأهل لبطولة "يورو 2020"، وذلك بعدما وقع في فخ التعادل مع النرويج بنتيجة 1-1.

ويفتقد الماتادور في مباراة اليوم لخدمات نجمه سيرجيو راموس، مدافع وقائد ريال مدريد؛ بسبب الإيقاف.

ويدخل منتخب إسبانيا مباراة اليوم متسلحًا بسجله المميز أمام السويد، حيث حقق الفوز في آخر 3 مواجهات، في تصفيات يورو 2008، ودور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا 2008، ومباراة الذهاب بتصفيات يورو 2020.





في المقابل، يرغب منتخب السويد في تحقيق نتيجة إيجابية وحصد الثلاث نثاط، من أجل تعزيز مكانه بالمركز الثاني في المجموعة السادسة، من أجل التأهل أيضًا لبطولة "يورو 2020".





ويتصدر منتخب إسبانيا جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 19 نقطة حصدها، متفوقًا على منتخب السويد صاحب الوصافة بفارق خمس نقاط.

ومن المقرر أن تستمر التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" حتى شهر نوفمبر المقبل.

وتُقام البطولة الأوروبية، خلال الفترة من 12 يونيو و12 يوليو 2020، في 12 مدينة هي أمستردام (هولندا)، باكو (أذربيجان)، بلباو (إسبانيا)، بوخارست (رومانيا)، بودابست (المجر)، كوبنهاجن (الدنمارك)، دبلن (أيرلندا)، جلاسكو (اسكتلندا)، ميونيخ (ألمانيا)، روما (إيطاليا) وسان بطرسبورج (روسيا)، بالإضافة إلى العاصمة الإنجليزية "لندن"، حيث تستضيف مباراتي الدور نصف النهائى والمباراة النهائية.

ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني مباشرة إلى بطولة "يورو 2020"، التي تُقام بين يونيو ويوليو المقبلين في 12 مدينة للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وذلك بمناسبة مرور 60 عامًا على النسخة الأولى التي استضافتها فرنسا عام 1960.