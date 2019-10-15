في يومهم العالمي.. أبرز الأفلام التي تناولت قضايا المرأة الريفية

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يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة الريفية، حيث نجحت السينما المصرية منذ القِدم في تسليط الضوء عليها والإهتمام بقضاياها، حيث أثبتت الدراسات أن عدد الأفلام التي تناولت القضايا الخاصة بالمرأة الريفية بلغت إلى ما يقرب 33 فيلمًا، من بينهم الأفلام التي تناولت قضايا الفقر والتهميش للمرأة الريفية والعمل على حل هذه القضايا، وأيضًا الأفلام التي طرحت فكرة حقوق المرأة الريفية.

في اليوم العالمي للمرأة الريفية.. "الفجر الفني" يرصد لكم أهم الأفلام التي تناولت قضايا المرأة الريفية.





" الزوجة الثانية "



من أبرز الأفلام التي تناولت قضية المرأة المصرية الريفية، حيث قام بتسليط الضوء على قضية الفقر وإستبداد المرأة الريفية، حيث يحتل الفيلم المركز ال 16 في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية، وجاء ذلك حسب إستفتاء النقاد.



وكانت أحداثه تدور في قرية من قرى الريف المصري في إطار درامي واقعي، حيث يسلط الفيلم الضوء على الاستبداد الواقع على الفلاحين البسطاء في القرية من قِبَل العمدة الثري المستبد ، الذي يقرر الزواج من فاطمة التي تخدم بمنزله بالرغم من أنها متزوجة ، ولكن العمدة لا يفكر في شيء إلا في كيفية إنجاب الولد الذي سيورثه العمودية ، والذي فشلت زوجته حفيظة في إنجابه، يقوم العمدة بكل جبروت بتطليق فاطمة من زوجها أبو العلا، وتتصاعد الأحداث في إطار درامي.



فيلم "الزوجة الثانية" من بطولة: سعاد حسني، شكري سرحان، صلاح منصور، سناء جميل، عبد المنعم إبراهيم، سهير المرشدي، من تأليف أحمد رشدي صالح، وإخراج صلاح أبو سيف.





" شيء من الخوف "



يعتبر فيلم "شيء من الخوف" من أهم الأفلام التي تطرقت إلى قضايا المرأة الريفية، حيث أحتل الفيلم المركز ال 19 في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية حسب إستفتاء النقاد، بالإضافة إلى أنه تعرض إلى الكثير من الإنتقادات وقت عرضه، لأن البعض كان يظن أن شخصية عتريس ترمز إلى شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.



حيث كانت أحداثه تدور حول عتريس الطفل بريء، الذي ينمو وينضج لتتبدل شخصيته العطوفة بصورة طبق الأصل من جده في قسوته، بطشه، جبروته، وتسلطه على حياة أهل قرية الدهاشنة بالإرهاب الذي يفرضه عليهم. يقع عتريس في غرام فؤادة منذ الصغر ولكنها ترفضه بعد أن تَشبع بروح وأعمال جده المستبدة، لكن عتريس يطلب يدها من والدها رغم رفضها المتكرر الزواج به.



فيلم "شيء من الخوف" من بطولة: شادية، محمود مرسي، يحيى شاهين، محمد توفيق، أحمد توفيق، آمال زايد، محمود ياسين، من تأليف ثروت أباظة وسيناريو وحوار صبري عزت، وإخراج حسين كمال.





" ليلى بنت الريف "



يعتبر واحدًا من الأفلام التي قامت بتسليط الضوء على قضية الحفاظ على العادات والتقاليد الخاصة بسيدات الريف، حيث كانت أحداثه تدور حول ليلى وهي فتاة ريفية ثرية تقوم خالتها بتربيتها وتنجح في تزويجها من ابنها الطبيب العائد من انجلترا، لكنه يحيا حياة اللهو، ويتعالى على ليلى الفلاحة التي تتحول إلى فتاة عصرية جميلة بعد انتقالها إلى القاهرة.



فيلم "ليلى بنت الريف" من بطولة: ليلى مراد، يوسف وهبي، زوزو شكيب، أنور وجدي، فردوس محمد، تحية كاريوكا، عبد السلام النابلسي، من تأليف وإخراج أحمد المشرقي.





" دعاء الكروان "



يُعد فيلم "دعاء الكروان" من أبرز الأفلام التي تناولت القضايا التي تعاني منها المرأة الريفية، بالإضافة إلى أن مصر أشتركت بهذا الفيلم في مسابقة الأوسكار، ووصل الفيلم إلى التصفية النهائية ضمن أفضل خمسة أفلام أجنبية.



حيث كانت أحداثه تدور حول هنادي التي تعمل خادمة عند مهندس الري، وتقع في حب ذلك المهندس الأعزب، لكنه يعتدي عليها ويحطم حياتها؛ فتُقتل هنادي أمام شقيقتها آمنة على يد خالها لتطهير عارها، وتقرر آمنة الإنتقام لأختها من ذلك المهندس، فتلتحق للعمل كخادمة في منزله بعد شقيقتها، ثم تشرع في إحكام خطتها للانتقام منه.



فيلم "دعاء الكروان" من بطولة: فاتن حمامة، أحمد مظهر، زهرة العلا، أمينة رزق، ميمي شكيب، رجاء الجداوي، من تأليف طه حسين، وإخراج هنري بركات.