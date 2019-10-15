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عاجل... إسبانيا تجمد تصدير الأسلحة إلى تركيا

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:19 م
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عاجل... إسبانيا تجمد تصدير الأسلحة إلى تركيا
علم إسبانيا
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وكالات
 
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أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن إسبانيا تعلق تصدير الأسلحة لتركيا من جراء هجومها على شمالي سوريا.

وتدعو الحكومة الإسبانية تركيا لوقف العملية العسكرية التركية في سوريا، وتؤكد على أنها تعرض استقرار المنطقة للخطر.

الهجوم التركي على سوريا


وبدأت تركيا هجومها على شمال سوريا، يوم الأربعاء الموافق التاسع من أكتوبر الجاري، بغارات جوية وقصف مدفعي، قبل أن تبدأ القوات البرية في عبور الحدود في وقت لاحق من اليوم. انسحبت القوات الأمريكية من المنطقة، مما مهد الطريق للهجوم التركي على القوات الكردية السورية.

وادعت تركيا أن "العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".

وقال مسؤولون أكراد وأمريكيون إن الأكراد، الذين كانوا الحلفاء الأمريكيين الوحيدين في سوريا يقاتلون جماعة "داعش" الإرهابية، أوقفوا يوم الخميس الماضي جميع عملياتهم ضد المتطرفين من أجل التركيز على قتال القوات التركية المتقدمة.

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