عاجل... إسبانيا تجمد تصدير الأسلحة إلى تركيا
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:19 م
Advertisements
وكالات
Advertisements
Advertisements
أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن إسبانيا تعلق تصدير الأسلحة لتركيا من جراء هجومها على شمالي سوريا.
وتدعو الحكومة الإسبانية تركيا لوقف العملية العسكرية التركية في سوريا، وتؤكد على أنها تعرض استقرار المنطقة للخطر.
الهجوم التركي على سوريا
وبدأت تركيا هجومها على شمال سوريا، يوم الأربعاء الموافق التاسع من أكتوبر الجاري، بغارات جوية وقصف مدفعي، قبل أن تبدأ القوات البرية في عبور الحدود في وقت لاحق من اليوم. انسحبت القوات الأمريكية من المنطقة، مما مهد الطريق للهجوم التركي على القوات الكردية السورية.
وادعت تركيا أن "العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".
وقال مسؤولون أكراد وأمريكيون إن الأكراد، الذين كانوا الحلفاء الأمريكيين الوحيدين في سوريا يقاتلون جماعة "داعش" الإرهابية، أوقفوا يوم الخميس الماضي جميع عملياتهم ضد المتطرفين من أجل التركيز على قتال القوات التركية المتقدمة.
Advertisements
- عاجل... ماكرون يدعو تركيا إلى إنهاء هجومها في سوريا بأسرع وقت
- الخارجية الفرنسية تعلن إيقاف تصدير الأسلحة إلى تركيا
- رئيس الوزراء البريطاني يعرب عن قلقة إزاء الهجوم التركي على سوريا
- خروج القوات الأمريكية من قاعدة "الجلبية" في الرقة بسوريا
- عاجل... الدفاع التركية تعلن مقتل 525 مسلحا من قوات سوريا الديمقراطية منذ بدأ العملية
- عاجل... جمهورية التشيك تعلن تجميد صادرات الأسلحة إلى تركيا
- صحيفة "فايننشال تايمز": بريطانيا تراجع جميع تراخيص صادرات الأسلحة إلى تركيا
- الخارجية البريطانية: سنفرض حظرا على تصدير السلاح لتركيا
- عاجل... الجيش التركي يقصف براجمات الصواريخ والدبابات في رأس العين
- عاجل... الكرملين: بوسع القوات التركية دخول سوريا لمسافة تتراوح بين 5 و 10 كيلومترات
المزيد عن: تركيا العملية التركي الأسلحة إسبانياتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر