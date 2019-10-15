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srtream يلا شوت NOW مشاهدة مباراة اسبانيا والسويد بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط اسبانيا II7SRY جول kora live

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:21 م
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srtream يلا شوت NOW مشاهدة مباراة اسبانيا والسويد بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط اسبانيا II7SRY جول kora live
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مشاهدة مباراة إسبانيا والسويد بث مباشر ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020 ، مساء اليوم 15 من اكتوبر ضمن منافسات دور المجموعات فى البطولة العالمية بث مباشر مباريات اليوم Spain vs Sweden فى مواجهة قوية تجمع المنتخبين ويمكن مشاهدة مباريات اليوم فى موقع كورة اون فى تحديث مستمر للقاء.



مشاهدة مباراة إسبانيا والسويد بث مباشر
مشاهدة مباراة إسبانيا مع السويد فى نقل مباشر عبر موقع كورة اون فى خدمة مجانية لمتابعى وعشاق كرة القدم العالمية فى مواجهة قوية تجمع المنتخبين ضمن منافسات التصفيات المؤهلة ليورو 2020 ، مشاهدة مباريات اليوم فى توقيت الساعة التاسعة الا الربع مساء بتوقيت فى مصر وهو يوافق الساعة العاشرة الا الربع مساء بتوقيت السعودية ويمكن مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر لايف.

التصفيات المؤهلة ليورو 2020

مباراة إسبانيا مع السويد

توقيت 20:45 فى القاهرة

توقيت 21:45 فى السعودية



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