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الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الأربعاء.. وتحذر: شديد الحرارة على هذه المناطق

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:20 م
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الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الأربعاء.. وتحذر: شديد الحرارة على هذه المناطق
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هدى عبدالرازق
 
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد، بيان عن حالة الطقس يوم الأربعاء، الموافق 16 أكتوبر، ولمدة 24 ساعة.

وأوضح البيان، أنه يسود طقس مائل للحرارة علي السواحل الشمالية، حار علي الوجه البحري والقاهرة، شديد الحراره جنوبا نهارا، لطيف ليلًا.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، أنه تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي شمال البلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطه يصاحبها سقوط الامطار علي جنوب البلاد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر تكون غزيرة ورعديه احيانًا والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط علي جنوب الصعيد كما تنشط علي خليج السويس.

وعن حالة البحرين الأحمر والمتوسط فهى معتدلة، حيث يصل ارتفاع الموج عليهما إلى 2 متر، وتسودهما رياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة والصغرى والعظمى على عدد المدن والمحافظات:

القاهرة: 23 32
الأسكندرية: 23 28
مطروح: 22 27
شرم الشيخ: 29 38
مرسى علم: 27 33
بني سويف: 23 33
رفح: 20 30
رأس سدر: 22 30
نخل: 17 32
الوادي الجديد: 26 37
المنيا: 20 33
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