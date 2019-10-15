عاجل.. رمضان صبحي يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي قبل القمة





وقام فايلر بالاطمئنان على لاعب الفريق الأحمر، ومدى جاهزيته لمباراة الزمالك المقبلة، بعدما خرج في مباراة منتخب مصر الأوليمبي الودية أول أمس أمام جنوب إفريقيا في الشوط الثاني.





وأكد رمضان للمدرب السويسري جاهزيته لمواجهة الزمالك وأنه لا يشتكي من أي إصابة.





واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة وبمشاركة لاعبيه الدوليين عقب انتهاء مهتمهم مع المنتخب.





وكان الأهلي قد لعب مباراة ودية أمس الاثنين أمام الإعلاميين وحقق الفوز فيها بهدف نظيف لمهاجمه المغربي وليد أزارو، في مباراة شهدت مشاركة عدد من اللاعبين البعيدين عن المشاركة.





ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك مساء السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.





ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصد 9 نقاط حيث حقق الفوز في 3 مباريات متتالية على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاطمئنان على رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر خلال المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.