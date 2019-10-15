"هدايت": الرئيس السيسي كشف لنا حقيقة الانجازات في مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار

اشاد المهندس تامر هدايت أحد الخبراء المصريين بالخارج المشاركين في مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والمدير الاقليمي لشركة نت سينك نت وورك بافريقيا والشرق الاوسط وأوربا، بلقاء 35 من المصريين بالخارج اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور وزيرتي الهجرة والتخطيط.





وعبرهدايت في تصريحات له عقب اللقاء عن سعادته بلقاء الرئيس السيسي واستماعه لهم وتأكيده على أن مصر تحتاج لخبرات ابنائها في جميع انحاء العالم .





واوضح هدايت أنه من خلال اللقاء قال الرئيس السيسي لهم ان مصر عازمة على تقديم أكبر خدمات لراحة المواطن من خلال التكنولوجيا الحديثة وادخالها في تقديم خدمات الشباك الواحد والصناعة والتجارة والسياحة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة وكذلك انشاء مدن ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء وربط المدن الذكية ببعضها والخدمات الحكومية ببعضا وكذلك الجامعات وتأمين الشبكات.





وأكد هدايت أن الرؤية والاستراتيجية موجود في مصر وواضحة ولكنها تحتاج براعة وخبرات متطورة في التنفيذ والادارة مع الاهتمام بشكل اكبر ببرامج التدريب على اعلى مستوى بمختلف المجالات وكل هذا من خلال شركات لديها خبرة في ذلك ونحن "بإذن الله" سنقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما تحتاجه بلدنا وسنعمل على نقل خبراتنا.





ونوه هدايت إلى أن الرئيس السيسي استمع الى الرؤى والافكار والمقترحات التي قام بطرحها المشاركون باللقاء.