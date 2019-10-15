بحضور نجوم الفن سهير عبدالقادر تكشف تفاصيل الدورة الرابعة لـ"الافروصيني"

انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل فعليات الدورة الرابعة لمهرجان الفنون والفلكلور الأفرو-صيني، والمقرر أن يقام بأسوان في الفترة من ٢٧ - ٣١ أكتوبر ٢٠١٩، تماشيًا مع خطوات الدولة في توطيد العلاقات المصرية الإفريقية، واحتفاءً بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أسوان عاصمة الشباب الإفريقي.





وحضر المؤتمر كل من الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمستشار الثقافي الصيني بمصر الدكتور شي يو وين، والدكتورة سهير عبدالقادر رئيس المهرجان، والفنانة لبنى عبدالعزيز، وهشام سليمان، والفنانة رانيا فريد شوقي، وممثلين الدول الأفريقية المشاركة.





حيث بداء المهرجان بعزف السلام الجمهوري، فضلًا عن مشاركة الفنية للأطفال من ذوي الإعاقة، وأولاد مستشفى "57357" والمطرب سامح يسري وأمير صلاح الدين من فريق "بلاك تيما" بالإضافة إلى العديد من النجوم.





وقالت الدكتورة سهير عبدالقادر ان هذا العام سيشارك 27 دولة وهم : "مصر والصين، والمغرب، تونس الجزائر، السودان ، جنوب السودان، جنوب افريقيا، اثيوبيا، تنزانيا، اوغندا، ملاوي، بوركينا فاسو، مونغو، الكاميرون، ناميبيا، رواندا ، ساحل العاج، كونغو برازافيل، بوتسوانا، زيمباوبي، ليسوثو، اريتريا، تشاد، الولايات المتحدة الامريكية، كندا، ايطاليا، نيجيريا"، حيث يتم تقدم مجموعة من الفنون الإستعراضية الفلكلورية من خلال 17 فرقة فنون شعبية وغنائية، بجانب المشاركة بالأفلام والفنون التشكيلية والحرف اليدوية، وأيضًا المشاركة المتميزة لأطفال مستشفى 57357 وأولادنا من ذوى القدرات الخاصة تفعيلًا لدمجهم فنيًا ومجتمعيًا، فضلًا عن تنظيم سوق يومى للحرف اليدوية والتراثية طوال فترة إقامة المهرجان والذى سينطلق بحفل الإفتتاح من معابد فيله.





واضافت أن "الافرو صيني"، يقام تحت رعاية وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة والآثار، بالإضافة إلى محافظة أسوان يهدف إلى دعم العلاقات المصرية الأفريقية والصينية على الصعيدين الثقافى والسياحى.





مؤكده على أن يتضمن المهرجان تنوع ثقافى وتراثى للدول المشاركة، علاوة على تنظيم العروض والفعاليات في العديد من المواقع بدءًا من معابد فيله ثم قرية غرب سهيل وجمعيتى منشية النوبة والشيخ صالح ومتحف النوبة وجزيرة سهيل ومسرح فوزى فوزى الصيفى، وأيضًا مركز ثقافة حسن فخر الدين بمركز نصر النوبة وبيت ثقافة وادى كركر ومستشفى مجدى يعقوب لأمراض القلب، وأخيرًا تنظيم كرنفال ختامى للفرق المشاركة بالسوق السياحى بكورنيش النيل".



