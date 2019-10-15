محافظ القليوبية يكرم 75 طالبًا من المتفوقين بمدرسة أزهار بالقناطر (صور)

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أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة للنهوض بالعملية التعليمية، ودعم ورعاية الطلاب المتفوقين، لبناء جيل قادر على إحداث نهضة حقيقية للوطن.



جاء ذلك خلال مشاركته في حفل مؤسسة مجمع أزهار الدلتا الخاصة بالقناطر الخيرية لتكريم 75 طالب وطالبة من المتفوقين دراسيا وذلك بحضور العميد احمد الهواري رئيس مدينه القناطر الخيرية وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب ورئيس مجلس الأمناء وحسين عشماوي عضو مجلس النواب والمهندس شريف محمد رفعت رئيس مجلس إدارة مؤسسة مدارس أزهار الدلتا.





وقام محافظ القليوبية بتقديم التهنئة لجميع المتفوقين على إجتهادهم من أجل التميز وتحقيق طموحاتهم فهم أمل محافظة القليوبية ومستقبلها، كما قدم التهنئة لأسر أوائل الطلبة ودعمهم وتشجيعهم على الجد والاجتهاد لجنى ثمار كفاحهم،مؤكدا علي دعم المحافظة الكامل لقطاع التعليم بإعتباره أهم القطاعات التى تُبنى عليها كافة القطاعات الخدمية والتنموية الأخرى.



وعلي جانب آخر شدد محافظ القليوبية، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية والتأكد من جاهزية المعدات،مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق التي قد تسبب تجمع المياه وإعاقة المرور، مشددا على أهمية متابعة النشرات التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع أية تداعيات قد تنجم عن حالة عدم استقرار الحالة الجوية.



واشار الى انه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية،خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء، مؤكدا على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالمحافظة بمتابعة والتاكد من جاهزية الاستعدادات لموسم الامطار،



كما تستعد شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمتضمنة جاهزية جميع محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة،حيث يتم حاليًا تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بخدمة الصرف الصحي،وجاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول



فيما يجري حاليا التنسيق التام بين مسؤولى قطاع الصحة والتضامن الاجتماعي لاعداد التجهيزات اللازمة لمراكز الإغاثة والإيواء وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية ووسائل الإعاشة لمواجهة أية أزمات محتملة، مع رفع حالة الاستعداد بمراكز إدارة الأزمات بالوحدات المحلية والمديريات للتعامل مع المواقف الطارئة، فضلا عن الاطمئنان على استعداد قطاع الكهرباء بالمعدات والمولدات في حالة انقطاع التيار الكهربائي بسبب سقوط الأمطار حتى لا تتضرر الخدمات الحيوية التي تعتمد على مستوى أدائها.





وعلي جانب آخر أكد محافظ القليوبية، استمرار العمل ضمن مبادرة نور حياة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار وذلك لطلاب الصف الأول الإبتدائى بالتنسيق بين مديريات الصحة والتعليم والتأمين الصحى بالمحافظة وبالتعاون مع صندوق تحيا مصر.



واضاف أنه تم إجراء المسح الطبي لعدد (٣٣٣٤) تلميذ والعدد الذي احتاج الكشف في العيادة ( ١٣١٧) كما تسليم الطلاب عدد(٤٣٦) نظارة طبية مجانًا وذلك بعد إجراء الكشف الطبي بيومين كما تم تحويل (١٧) حالة للمستشفى تحتاج إلى تدخلات جراحية أو دوائية.



وأضاف المحافظ أن مبادرة نور حياة تأتي ضمن مبادرات تنموية عديدة والتى تستهدف تحسين الجوانب الحياتية للمواطنين من خلال خطة ورؤية متكاملة تسعى الدولة إليها وتترجمها الحكومة لأعمال من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن، والتى تشهد مشاركة مجتمعية واسعة من كافة مؤسسات المجتمع المدنى الذى تعد رقما هاما فى معادلة التنمية وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.



ومن جانبه أشار الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة،الي أن المبادرة تستهدف علاج أمراض العيون بالإضافة إلى تجفيف منابع المرض حيث تستهدف المبادرة المسح الطبى لتلاميذ المدارس وتوفير العلاج الدوائى أو الجراحى للتلاميذ وتستهدف الحملة 120 ألف تلميذ بعدد 135 مدرسة كمرحلة أولى

