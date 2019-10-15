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"السويدي": التعليم الفني من أهم مجالات التعاون التي نسعى إليها مع ألمانيا

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:36 م
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السويدي: التعليم الفني من أهم مجالات التعاون التي نسعى إليها مع ألمانيا
جانب من اللقاء
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أحمد الشيخ
 
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التقى وفد اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد زكي السويدي صباح اليوم مع أعضاء اتحاد الصناعات الألمانية برئاسة بروفسور ديتر كامبف وذلك لبحث أوجه التعاون بين المؤسستين والبلدين وفتح مجالات وقطاعات جديدة للتعاون وكذلك للترويج للاستثمار في مصر. 

كما ناقش الجانبان مشاركة مصر في معرض هانوفر الصناعي القادم والذي يعد أكبر معرض صناعي على مستوى العالم، وآليات توسيع قاعدة الاستثمارات الألمانية في مصر عن طريق تعاون الشركات من البلدين بإقامة شراكات والمشاركة في المشروعات، كما اهتم الجانب المصري بالاستماع إلى رؤية الجانب الألماني لمناخ الاستثمار في مصر.

وفي هذا الشأن استعرض السويدي الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعية ومشروعات البنية الأساسية الضخمة في مجالات الطاقة والمياه والطرق التي قامت بها الدولة في الأعوام الأخيرة مشيراً إلى أن مصر تمثل سوقاً ضخماً وواعداً يجعله محفزاُ للتوسع في مجالات تشمل نقل التكنولوجيا والتعليم الفني والتدريب المهني وغيرها، بالإضافة إلى كونها بوابة للقارة الأفريقية وللدول العربية. 

ورافق الوفد المصري رئيس المكتب التجاري بالسفارة المصرية والسيد يان نوي الرئيس التنفيذي للغرفة الالمانية بالقاهرة.
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