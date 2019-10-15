خالد الغندور يفجر مفاجأة حول تأجيل مباراة القمة

كشف الإعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك السابق عن آخر تطورات لقاء القمة بالجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020.









وكتب خالد الغندور عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك منذ قليل: " حتى الآن .. القمة في موعدها ولم يتم تحديد ملعب المباراة وفي انتظار قرار الأمن".









وانتشرت أنباء يوم أمس الإثنين عن تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك بدواعي أمنية إلا أنه حتي الآن لم يصدر أي قرار رسمي بشأن تأجيل المباراة.









وبحسب الإعلامي خالد الغندور، فإن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في موعدها يوم السبت المقبل الموافق 19 أكتوبر على ملعب برج العرب بالإسكندرية.









وقال أسامة إسماعيل المتحدث باسم الاتحاد المصري لكرة القدم عن تأجيل مباراة القمة:" حتى الآن .. لم يرد لنا من الأمن أي طلبات بهذا الخصوص حتي الأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في موعدها".



وكانت أفادت تقارير صحفية عن طلب الجهات الأمنية من اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامته يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصري.

