تفاصيل غلق مصنعين لإنتاج المخللات والتحفظ على ٣ طن ملح غير صالح للاستهلاك

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وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على إغلاق مصنعين لإنتاج المخللات بقرية 6 عامر بالحفير والأمل التابعة لمركز بلقاس لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم ونقص في الاشتراطات الصحية.



وشدد محافظ الدقهلية على استمرار الحملات الرقابية على منافذ الأغذية ومحال ومصانع بيع وتداول وتقديم الأطعمة والسلع ومتابعة جودة المعروضات والتأكد من توافر شروط التداول والبيع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الفور تجاه المخالفين.



وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم ضبط 11 برميل زيتون و12 برميل ليمون و23 برميل جزر و3 طن ملح مجهولة المصدر، وتم سحب عينات منها وإرسالها للمعامل الخاصة بوزارة الصحة والتحفظ عليها، وتحرير التعهد اللازم على المدير المسئول بعدم التصرف في المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة.



وجاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير المعروض من اللواء حسام لبيب رئيس مركز ومدينه بلقاس بخصوص وجود مصنعين لإنتاج المخلل بقرية 6 عامر بالحفير،بناءً على قرار لجنة مكونة من مدير إدارة شئون البيئة، والأمن الصناعي،وإدارة التموين، والإدارة الصحية ورئيس الوحدة المحلية بالحفير وتم تحرير المحاضر اللازمة.



غلق 11 منشأة غذائية غير مرخصة بالدقهلية



وعلي صعيد اخر وافق الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، على غلق 11 منشأة غذائية بنبروه ودكرنس لوجود خطر داهم، وعدم وجود ترخيص ووجود نقص في الاشتراطات، وأضاف أنه تم ضبط 350 كرتونة لوليتا، وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الغلق الإداري.



وشدد محافظ الدقهلية على استمرار الحملات الرقابية على منافذ الأغذية ومحال ومصانع بيع وتداول وتقديم الأطعمة والسلع، ومتابعة جودة المعروضات، والتأكد من توافر شروط التداول والبيع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الفور تجاه المخالفين.