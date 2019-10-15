غدير السبتي تعلن انفصالها عن زوجها أحمد فردان

نشرت الفنانة الكويتية غدير السبتي، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، انفصالها عن المخرج أحمد فردان.





علقت الفنانة غدير السبتي قائلة: "القرار إلي أخذته ما كان سهل لو شنو ما كان أسبابه لكن بعض المرات حتى لو كان القرار صعب، لازم تكون عندنا خطوة جريئة لإتخاذه عشان نرتاح بحياتنا لأننا بنعيشها مرة واحدة، أنا وأحمد أنفصلنا عن الحياة الزوجية لكن مرتبطين كأصدقاء بينا معزة واحترام الله يوفقنا بحياتنا، والاختلاف لا يصنع العداوة لأن احنا ناس مثقفة وواعية للحياة ...غدير السبتي".





تزوجت الفنانة غدير السبتي، تزوجت للمرة الأولى من والد أبنائها أسماء وعبد الوهاب لكنها انفصلت عنه في مارس 2018، تزوجت ثانية من زميل دراستها المخرج البحريني أحمد الفردان خلال تصويرهما مسلسل أماني العمر والتقيا مجددًا بعد عشرين عامًا لتتطور العلاقة بينهما وتكلل بالزواج.





شاركت الفنانة غدير السبتي في الكثير من الأعمال في السينما ومنها فيلم "الزولية" في عام 2014 م.





وشاركت أيضاً الفنانة غدير السبتي، في الكثير من الأعمال التليفزيونية ومنها 2014 تذكرة داوود، الشخصية، 2015 الجدة لولوة، 2015 النور، في عينها أغنية.





2016 حزاوينا خليجية، بياعة النخي، درب العرايس، خمس بنات، 2017 دموع الأفاعي، 2017 سيل وهيل، 2017 أماني العمر، 2018 روتين، 2019 أمنيات بعيدة.





شاركت الفنانة غدير السبتي في العديد من الأعمال المسرحية ومنها 2014 بياع الجرايد، 2015 ستاند باي، 2019 نيوتن، أتمنى.



