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لاعب ليفربول : الإخفاقات والإنتكاسات تجعلنا أفضل

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:18 م
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لاعب ليفربول : الإخفاقات والإنتكاسات تجعلنا أفضل
ليفربول
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علي ماهر حلمي
 
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قال ترينت اليكساندر-ارنولد لاعب نادي ليفربول الإنجليزي في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أن الانتكاسات تجعل الفريق أفضل.

 

وأضاف أرنولد: "لاعبو الفريق جميعاً واجهوا إخفاقات وانتكاسات من قبل نجحنا في الارتداد ووصلنا إلى ما نحن فيه أكبر مثال على ذلك، خسارة لقب دوري الأبطال والاستعانة بالخسارة كحافز للفوز باللقب في الموسم الماضي"

 

وأكمل اليكساندر:" ‏هذا شيء لا تستطيع الكثير من الفرق القيام به، لكننا أظهرنا أننا قادرون على النهوض من خيبة الأمل".

 

واختتم لاعب ليفربول ان مواجهة مانشستر يونايتد المقبلة في البريميرليج دائماً ما تكون كبيرة وأنها واحدة من أكبر المباريات في الموسم لأنهم  فريق كبير وان الفريقين يريدان تحقيق الفوز دائما وهو ما ينذر بمباراة كبيرة وممتعة للغاية.

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