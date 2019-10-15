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ميسي يصدم الجماهير المصرية بشأن محمد صلاح

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:10 م
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ميسي يصدم الجماهير المصرية بشأن محمد صلاح
محمد صلاح
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وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة صدمة مدوية للجماهير المصرية بشأن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي في الميركاتو المقبل.


ذكرت شبكة فوكس سبورت ، أن الأرجنتيني رفض فكرة تعاقد برشلونة مع المصري محمد صلاح من ليفربول في الصيف المقبل بعد طرح اسم الفرعون الصغير على طاولة تعاقدات الفريق الكتالوني.


واضافت الصحيفة، أن برشلونة طلب من برشلونة التعاقد مع زميله روبرتو فيرمينو في الصيف المقبل نظراً للإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها بحسب رأي ميسي في اللاعب


ويبحث برشلونة التعاقد مع مهاجم مميز في الفترة القادمة ليكون بديلاً للمهاجم الحالي لويس سواريز والذي من المنتظر رحيله عن البرسا في الصيف المقبل بسبب تقدمه في العمر مع الفريق


ويرى ميسى أن فيرمينو هو المحرك الأساسى للفريق الإنجليزى، والسبب الأهم فى تألق الثنائى محمد صلاح وساديو مانى رفقة الريدز.
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