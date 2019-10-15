ميسي يصدم الجماهير المصرية بشأن محمد صلاح
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:10 م
Advertisements
Advertisements
Advertisements
وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة صدمة مدوية للجماهير المصرية بشأن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي في الميركاتو المقبل.
ذكرت شبكة فوكس سبورت ، أن الأرجنتيني رفض فكرة تعاقد برشلونة مع المصري محمد صلاح من ليفربول في الصيف المقبل بعد طرح اسم الفرعون الصغير على طاولة تعاقدات الفريق الكتالوني.
واضافت الصحيفة، أن برشلونة طلب من برشلونة التعاقد مع زميله روبرتو فيرمينو في الصيف المقبل نظراً للإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها بحسب رأي ميسي في اللاعب
ويبحث برشلونة التعاقد مع مهاجم مميز في الفترة القادمة ليكون بديلاً للمهاجم الحالي لويس سواريز والذي من المنتظر رحيله عن البرسا في الصيف المقبل بسبب تقدمه في العمر مع الفريق
ويرى ميسى أن فيرمينو هو المحرك الأساسى للفريق الإنجليزى، والسبب الأهم فى تألق الثنائى محمد صلاح وساديو مانى رفقة الريدز.
Advertisements
- ميسي يصدم محمد صلاح
- كوتينهو كلمة السر في تعاقد برشلونة مع زميل صلاح
- محمد صلاح إلى برشلونة في صفقة تبادلية ضخمة
- سواريز يرشح صفقة نارية للانضمام إلى ليفربول
- خناقة بين نيمار وداني ألفيس في باريس سان جيرمان
- أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد.. البرسا يصدم محمد صلاح وصفقة كبرى على اعتاب كامب نو
- أهم أخبار برشلونة اليوم الإثنين.. رونالدو يوجه صفعة كبرى للساحر ميسي
- نيمار يشترط التعاقد مع نجم ليفربول للانتقال إلى ريال مدريد
- أخبار برشلونة: البرسا يُحدد صفقته الجديدة وسر انقلاب ميسي على برشلونة وتحديد بديل فالفيردي وصدمة لجماهير البلوجرانا
- أخبار برشلونة اليوم| صفقة مدوية تشعل الصراع بين البرسا والريال.. ميسي يصدم الجماهير بمفاجأة جديدة حول رحيله