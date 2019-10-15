عضو بتنسيقية شباب الأحزاب: الشركات الاستثمارية العالمية تهرب من تركيا
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:12 م
Advertisements
داليا الحسين
Advertisements
Advertisements
قالت مارسيل سمير عضو تنسيقية شباب الأحزاب إن مصر دولة مستقرة في ظل توترات كبيرة في المنطقة؛ وهذا سيؤدي إلى جذب الاستثمارات خاصة أن هناك استثمارات خرجت من دول أخرى مثل تركيا، موضحة: "تركيا تعاني من هروب الاستثمارات، والشركات الاستثمارية العالمية تهرب منها".
وأوضحت "سمير"، خلال حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أن العدوان التركي على سوريا سيؤدي إلى هروب المزيد من الشركات العالمية من تركيا، مشيرة إلى أنه يمكن أن تتجه هذه الشركات لمصر.
وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب إلى أن ارتفاع وتزايد معدل النمو الاقتصادي في مصر يؤكد قدرة الدولة على سداد ديونها؛ وهو عامل جاذب للاستثمار، لافتة إلى أن العدوان التركي على سوريا سيقابله عقوبات اقتصادية على تركيا؛ وهو ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ونوهت إلى أن الكونجرس الأمريكي سيصدر قانونا بشأن آليات نتفيد العقوبات على تركيا، معقبة: "تركيا اعتدت على سوريا، ونحن الآن في وقت لن تسمح الدول بالاعتداء على أخرى".
وأوضحت "سمير"، خلال حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أن العدوان التركي على سوريا سيؤدي إلى هروب المزيد من الشركات العالمية من تركيا، مشيرة إلى أنه يمكن أن تتجه هذه الشركات لمصر.
وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب إلى أن ارتفاع وتزايد معدل النمو الاقتصادي في مصر يؤكد قدرة الدولة على سداد ديونها؛ وهو عامل جاذب للاستثمار، لافتة إلى أن العدوان التركي على سوريا سيقابله عقوبات اقتصادية على تركيا؛ وهو ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ونوهت إلى أن الكونجرس الأمريكي سيصدر قانونا بشأن آليات نتفيد العقوبات على تركيا، معقبة: "تركيا اعتدت على سوريا، ونحن الآن في وقت لن تسمح الدول بالاعتداء على أخرى".
Advertisements
- "تنسيقية شباب الأحزاب": ورش منتدى شباب العالم ستبدأ من اليوم
- عضو تنسيقية شباب الأحزاب: ريادة الأعمال تتطلب توجهًا استراتيجيًا من الحكومات
- باحث سعودي يفضح أردوغان.. ويكشف تفاصيل مشروعه بالشرق الأوسط
- حلقة خاصة من برنامج "مصر النهاردة" عن تصويت البرلمان على التعديلات الدستورية
- عضو "تنسيقية الأحزاب": الشباب في احتياج للمعرفة والتمكين
- مقلد: منتديات الشباب ساعدت في تقارب الأحزاب المختلفة
- عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: مصر تمتلك بنية تحتية جيدة وممتازة في قطاع النفط
- "تنسيقية الأحزاب" عن فيلم "حلم وطن": يؤكد الأمن والأمان في سيناء (فيديو)
- عضو تنسيقية شباب الأحزاب: الاستثمار في البشر استراتيجية الدولة
- تنسيقية شباب الأحزاب: تركيا وقطر في مقدمة الدول الداعمة والممولة للإرهاب