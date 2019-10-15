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عضو بتنسيقية شباب الأحزاب: الشركات الاستثمارية العالمية تهرب من تركيا

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:12 م
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عضو بتنسيقية شباب الأحزاب: الشركات الاستثمارية العالمية تهرب من تركيا
مارسيل سمير
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داليا الحسين
 
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قالت مارسيل سمير عضو تنسيقية شباب الأحزاب إن مصر دولة مستقرة في ظل توترات كبيرة في المنطقة؛ وهذا سيؤدي إلى جذب الاستثمارات خاصة أن هناك استثمارات خرجت من دول أخرى مثل تركيا، موضحة: "تركيا تعاني من هروب الاستثمارات، والشركات الاستثمارية العالمية تهرب منها".

وأوضحت "سمير"، خلال حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أن العدوان التركي على سوريا سيؤدي إلى هروب المزيد من الشركات العالمية من تركيا، مشيرة إلى أنه يمكن أن تتجه هذه الشركات لمصر.

وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب إلى أن ارتفاع وتزايد معدل النمو الاقتصادي في مصر يؤكد قدرة الدولة على سداد ديونها؛ وهو عامل جاذب للاستثمار، لافتة إلى أن العدوان التركي على سوريا سيقابله عقوبات اقتصادية على تركيا؛ وهو ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونوهت إلى أن الكونجرس الأمريكي سيصدر قانونا بشأن آليات نتفيد العقوبات على تركيا، معقبة: "تركيا اعتدت على سوريا، ونحن الآن في وقت لن تسمح الدول بالاعتداء على أخرى".
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