"لا يعرف عدد أعماله الفنية".. معلومات لا تعرفها عن حسن حسني في عيد ميلاده الـ88

تحتفل الساحة الفنية اليوم، بعيد ميلاد نجم الكوميديا حسن حسنى الـ88، الذي قضى 58 سنة من عمره في مجال التمثيل، حيث اشتهر بخفة الظل التي جعتله بطلا لمعظم أفلام الشباب في السنوات الأخيرة.





ولد الفنان حسن حسنى محمود فى 15 أكتوير 1961، بحي القلعة، وعشق التمثيل على مسرح المدرسة الإبتدائية، حيث إنه قدم دور "أنطونيو" بإحدى المسرحيات، وفاز فيها بكأس التفوق بالمدرسة الخديوية، كما حصل على ميداليات تقديرية عدة من وزارة التربية والتعليم، وحصل على شهادة التوجيهية عام 1956.





تزوج من السيدة ماجدة حميده، ولديه ولد وبنت، ولكن توفيت ابنته بعد صراع مع المرض.





دخل عالم السينما من خلال دور صغير في فيلم الكرنك 1975 للمخرج على بدرخان، ثم شارك فى فيلم "سواق الأتوبيس" عام 1982 للمخرج عاطف الطيب.





ابتعد الفنان حسن حسنى عن المسرح واتجه الى السينما فى فتره الثمانينات، حيث قدم العديد من الأعمال فى استوديوهات دبى، حتى لقبه زملاؤه بـ"الممثل الطائر"، وقدم حسنى أعمالا كثيرة لا يتذكر هو نفسه عددها.





وأشهر الأعمال الذى قدمها فيلم البدلة، عقدة الخواجة، كنغر حبنا، جحيم فى الهند، ومسلسل الأب الروحى، رحيم، وعد، والعديد من المسرحيات منها حزمنى يا، وعفروتو .





شارك أيضا فى رمضان 2018 ، مع النجم ياسر جلال ، فى مسلسل رحيم ، وقدم فيه دور والد ياسر جلال، وكان ذلك بعد غياب طويل عن الدراما . والمسلسل من انتاج شركة مجموعة فنون مصر للانتاج والتوزيع، وإخراج محمد سلامة وتأليف محمد إسماعيل أمين، وبطولة كل من ياسر جلال، ونور، ومحمد رياض ، وطارق عبد العزيز .





شارك أيضا فى السباق الرمضاني الماضى، مع النجم مصطفى شعبان فى مسلسل "ابو جبل"، لشعوره الدائم بالارتياح بالعمل معه، وشارك فى البطوله محمد دياب، و نجلاء بدر، وعائشة بن أحمد، ورشا بن معاوية.





يذكر أن الفنان حسني حسني، تم تكريمه مؤخرًا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فى دورته الاربعين، والذى حصل على جائزه فاتن حمامه التقديريه، عن مجمل مشواره الفني الطويل.





وأضاف "حسني": "أنا فرحان إنهم كرموني وأنا عايش، وشكرا أنهم فرحوني وأشكر رئيس المهرجان وكل القائمين عليه".



