البورصات الأوربية تسجل أعلى مستوي في 16 شهر بنهاية التعاملات

سجلت البورصات الأوربية اعلى مستوي فى 16 شهر بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بقيادة قطاعي التجزئة والبنوك، مع عودة التفاؤل حول اتمام اتفاق للبريكست.





وارتفعت آمال إتمام صفقة البريكست مع تقرير صحفي يشير إلى أن المفاوضيين الأوروبيين والبريطانيين يقتربون من إنهاء مسودة اتفاقية الخروج.





وقال ميشيل بارنيه مفاوض الاتحاد الأوروبي في شئون البريكست بأن اتفاق البريكست بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لايزال محتملاً في الأسبوع الجاري.





وتابع بارنيه: "فرقنا تعمل بجد وتكثف ذلك العمل على مدار عطلة نهاية الأسبوع وأمس، لأنه حتى وإن كان الاتفاق سييكون صعباً أو أكثر صعوبة فإنه لايزل من المحتمل إتمامه في الأسبوع الجاري".





ويأتي ارتفاع الأسهم الأوروبية مع مكاسب قوية في "وول ستريت" بدعم نتائج الأعمال.





ومن جانبه، خفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي إلى أدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية





وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا خلال أغسطس الماضي، في حين تراجعت ثقة المستثمرين في ألمانيا خلال الشهر الجاري بأقل من التوقعات.





وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 1.1 بالمائة إلى 394.02 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 22 مايو 2018.





كما زاد مؤشر "كاك" الفرنسي" بنسبة 1 بالمائة عند 5702.05 نقطة، وارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 1.1 بالمائة إلى 12629.7 نقطة.





في حين استقر مؤشر "فوتسي" البريطاني عند 7211.6 نقطة،





وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1032 دولار.







