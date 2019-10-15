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شوقي غريب يحدد موعد المعسكر الأخير للمنتخب الأوليمبي

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:05 م
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شوقي غريب يحدد موعد المعسكر الأخير للمنتخب الأوليمبي
المنتخب الاوليمبي
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محمد الصو
 
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حدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي الوطني، يوم 28 من الشهر الجاري، موعدا لبدء معسكره الأخير قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية.

وكان المنتخب الأوليمبي، اختتم معسكره أول أمس، بعدما خاض مواجهتين وديتين أمام جنوب إفريقيا الأوليمبي، تعادل في الأولى بهدف لكل فريق، قبل أن يحقق الفوز بهدف دون رد في المواجهة الثانية.

ويأتي قرار غريب، بخوض معسكر أخير دون مواجهات ودية جديدة، من أجل فرض طريقة اللعب على لاعبيه وشرح أساليب الفرق المنافسة معه في المجموعة.

ويلعب المنتخب الأوليمبي ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم كل من "مالي والكاميرون وغانا"، حيث يفتتح أولى مبارياته أمام المنتخب المالي يوم8 نوفمبر المقبل.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما على ملعبي السلام والقاهرة بالفترة من 8 نوفمبر حتى 22 من نفس الشهر والمؤهلة لبطولة أوليمبياد طوكيو 2020.
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