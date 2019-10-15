أول تعليق من نادي ليفربول علي عودة صلاح للتدريبات
نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة للاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف الفريق من تدريبات اليوم بعد تعافيه من الإصابة.
وعلق
الحساب الرسمي للفريق الإنجليزي علي الصورة قائلا :" اضحك الصورة تطلع صلاح".
وعاد
لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي لتدريبات الفريق
اليوم الثلاثاء بعد التعافي من الاصابة التي تعرض لها في الكاحل أمام ليستر سيتي بالجولة
الثامنة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".
وخاض
صلاح مران الفريق الجماعي اليوم استعدادا لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد يوم الأحد
المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج
".
ومن
المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الخامسة والنصف
مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.
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