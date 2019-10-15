صندوق النقد الدولي: مصر نموذج لامع للدول التي طبقت برنامج إصلاح قوي وناجح

من جانبها، أعربت المدير العام لصندوق النقد الدولى عن امتنانها للدعم الذى تلقته من مصر لاختيارها فى منصبها الجديد، وطلبت نقل تحياتها وتهانيها للرئيس عبد الفتاح السيسى على النجاح المذهل الذى حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى، وفى ظروف لم تكن سهلة، مشيرة إلى حديثها فى خطبة هامة لها منذ يومين وأنها استخدمت مصر كنموذج لامع للدول التى طبقت برنامج إصلاح قوى وناجح.





وأضافت أن ما حققته مصر فى تطبيقها المتميز للإصلاحات الاقتصادية لم يكن مفيداً لمصر فقط، وإنما أيضاً فيما يخص مستقبل عمل الصندوق مع دول أخرى، بعدما باتت مصر نموذجاً يسعى الصندوق لاحتذائه مع دول العالم التى ترغب فى تبنى برامج إصلاح اقتصادى. وأشادت بالفريق الحكومى المصرى المسئول عن تطبيق وتنفيذ برنامج الإصلاح وما قام به من جهود متميزة.





وأكدت جورجييفا تطلعهم لتدشين برنامج تعاون قوى مع مصر خلال الفترة القادمة، من أجل الحفاظ على النجاحات التى حققها برنامج الإصلاح، والمساهمة فى العمل على تعزيز الإصلاح الهيكلى.





وأضافت أن ما أبهرها خلال زيارتها الأخيرة لمصر هو حجم الالتزام الكبير من جانب رئيس الجمهورية والحكومة للقيام بكل ما من شأنه تحقيق التطوير المنشود فى مصر، فى إطار رؤية متكاملة لمستقبل مصر، لكن مع ذلك فإن هناك حاجة لأن تتواكب المستويات الحكومية الأقل مع هذا القدر من الالتزام، وتعمل بنفس مستوى الحماس، حتى يتسنى تحقيق النتائج المرجوة.





وفى هذا الصدد، أشارت إلى أهمية ان يتضمن البرنامج الجديد تعاوناً فى مجال بناء القدرات وتحسين الأداء للكوادر المصرية.





وأبدى رئيس الوزراء اتفاقه فى الرأي حول هذه النقطة، مؤكداً على ضرورة التركيز على تحسين قدرات الموارد البشرية.





واختتمت المدير العام للصندوق حديثها بالإشارة إلى أن مصر أصبحت نجماً لامعاً ليس فى منطقتها فحسب، وإنما فى القارة الأفريقية، وصارت نموذجاً يحتذى به الآخرون ويتطلعون للاستفادة منه.